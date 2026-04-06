Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, στη διάρκεια της οποίας επανέλαβε την απειλή του για πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανταποκριθεί στο τελεσίγραφο της Τρίτης για συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαφανιστεί μέσα σε μία νύχτα, και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι την Τρίτη», αναφερόμενος στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει θέσει ως τελική προθεσμία την Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) για την επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας για εκτεταμένα πλήγματα σε περίπτωση αποτυχίας.

Ακολούθως ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις διάσωσης των δύο Αμερικανών στρατιωτικών από το F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «ιστορικές».

«Πρόκειται για μια διάσωση που είναι πραγματικά ιστορική», δήλωσε.

Ο Τραμπ περιέγραψε τις επιχειρήσεις διάσωσης που ξεκίνησαν από την Παρασκευή και συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν οι δύο αεροπόροι εκτινάχθηκαν και προσγειώθηκαν ζωντανοί «βαθιά σε εχθρικό έδαφος» στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, 21 αεροσκάφη αναπτύχθηκαν στην πρώτη φάση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, πετώντας για ώρες υπό «πολύ, πολύ σφοδρά εχθρικά πυρά».

Πρόσθεσε ότι ένα αμερικανικό ελικόπτερο φέρει πολλά πλήγματα από σφαίρες, υπογραμμίζοντας την ένταση και τον κίνδυνο της αποστολής.

Ο Τραμπ έδωσε λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου αεροπόρου στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

«Πρόκειται για μια διάσωση που είναι πραγματικά ιστορική», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, ο αξιωματικός, ένας συνταγματάρχης, είχε προσγειωθεί σε «σημαντική απόσταση» από τον πιλότο που διασώθηκε την Παρασκευή.

«Ήταν σοβαρά τραυματισμένος και αποκλεισμένος σε περιοχή γεμάτη τρομοκράτες από τους Φρουρούς της Επανάστασης καθώς και από στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις και τοπικές αρχές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν «τεράστιο κίνητρο» να τον εντοπίσουν. Παρά τον κίνδυνο, ο αξιωματικός ακολούθησε την εκπαίδευσή του, κινήθηκε σε ορεινό έδαφος και ανέβηκε σε μεγαλύτερο υψόμετρο για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ανέβηκε σε απόκρημνους βράχους, ενώ «αιμορραγούσε έντονα», και κατάφερε να περιποιηθεί τα τραύματά του μόνος του. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αμερικανικές δυνάμεις μεταδίδοντας τη θέση του μέσω μιας «πολύ προηγμένης συσκευής τύπου beeper», που -όπως είπε ο Τραμπ- «του έσωσε τη ζωή».

«Κινητοποιήσαμε αμέσως μια τεράστια επιχείρηση για να τον απεγκλωβίσουμε από το ορεινό καταφύγιο», δήλωσε.

Η επιχείρηση περιλάμβανε 155 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης.

«Ο ηρωικός αξιωματικός οπλικών συστημάτων του F-15 απέφυγε τη σύλληψη για σχεδόν 48 ώρες», σημείωσε.

Οι διασώστες κινητοποιήθηκαν με μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε και παραπλανητικές κινήσεις για να αποπροσανατολίσουν τις ιρανικές δυνάμεις σχετικά με το σημείο των ερευνών.

«Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη δεξιοτήτων, ακρίβειας και ισχύος, ο αμερικανικός στρατός εισήλθε στην περιοχή», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «ενεπλάκησαν με τον εχθρό», διέσωσαν τον αξιωματικό, εξουδετέρωσαν όλες τις απειλές και αποχώρησαν από το ιρανικό έδαφος χωρίς απώλειες.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, προέκυψε πρόβλημα κατά την αποχώρηση λόγω της «υγρής άμμου» και του «βάρους των αεροσκαφών», με αποτέλεσμα κάποια να κολλήσουν.

«Είχαμε και τους άνδρες να επιβιβάζονται ξανά στα αεροσκάφη και αυτά κόλλησαν αρκετά. Είχαμε όμως ένα εναλλακτικό σχέδιο που ήταν απίστευτο», είπε.

Τελικά, «ελαφρύτερα και ταχύτερα αεροσκάφη» χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των δυνάμεων από το Ιράν, ενώ τα αεροσκάφη που είχαν ακινητοποιηθεί καταστράφηκαν ώστε να μην πέσουν σε ιρανικά χέρια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε δικά του αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης πιλότου στο Ιράν, προκειμένου να μην παραμείνουν στο έδαφος και πέσουν σε ιρανικά χέρια.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποιήθηκαν δύο «αρκετά παλιά» αεροσκάφη για τη μεταφορά εξοπλισμού της αποστολής, τα οποία όμως ακινητοποιήθηκαν σε υγρή άμμο.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να τα καταστρέψουν αντί να τα εγκαταλείψουν. «Ανατινάξαμε τα παλιά αεροσκάφη. Τα κάναμε κομμάτια, γιατί είχαν εξοπλισμό πάνω τους που θα θέλαμε να πάρουμε, αλλά δεν άξιζε να μείνουμε άλλες τέσσερις ώρες για να τον αφαιρέσουμε», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που τα αεροσκάφη ακινητοποιούνταν. Τελικά, ο διασωθείς αεροπόρος απομακρύνθηκε από τη χώρα με ελικόπτερο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ένας φορητός αντιαεροπορικός πύραυλος κατέρριψε το μαχητικό F-15E της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ την Παρασκευή στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής το είδος του πυρομαχικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη του αεροσκάφους.

Ο Τραμπ απείλησε με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε πρώτος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναζητούσαν τον αξιωματικό οπλικών συστημάτων από F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, εάν δεν αποκαλύψει τις πηγές του.

«Το άτομο που έκανε το ρεπορτάζ θα πάει φυλακή αν δεν μιλήσει, και αυτό δεν θα κρατήσει πολύ», δήλωσε.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε τον δημοσιογράφο ή το μέσο ενημέρωσης. Υποστήριξε ότι η διαρροή ενεργοποίησε τις ιρανικές αρχές, θέτοντας σε κίνδυνο τον αξιωματικό και τους διασώστες του.

Χαρακτήρισε επίσης τον υπεύθυνο της διαρροής «άρρωστο άτομο».

«Οι Ιρανοί θέλουν να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς»

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θεωρεί πως ο ιρανικός λαός θα πρέπει να εξεγερθεί κατά της κυβέρνησης σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «οι συνέπειες είναι μεγάλες», σημειώνοντας ότι οι Ιρανοί που διαδηλώνουν «θα πυροβοληθούν άμεσα και θα σκοτωθούν».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι «έχουμε αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

Ερωτηθείς αν οι απειλές για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και διακοπή ρεύματος τιμωρούν τον λαό αντί για το καθεστώς, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «θα ήταν πρόθυμοι να το υποστούν αυτό για την ελευθερία τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί θέλουν να συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα και ότι «θέλουν ελευθερία».

«Έχουν ζήσει σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζετε. Είναι ένας βίαιος, φρικτός κόσμος, όπου αν διαδηλώσεις, σε πυροβολούν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι διαθέτει «το καλύτερο σχέδιο απ’ όλα» σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά δεν πρόκειται να το αποκαλύψει δημόσια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, σχολίασε τη νέα ηγεσία στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι «είναι πιο έξυπνη, πιο οξυδερκής και πολύ λιγότερο ριζοσπαστική», ενώ διευκρίνισε ότι «δεν το κάναμε αυτό για αλλαγή καθεστώτος».

«Θέλουν [τα μέσα ενημέρωσης] να πω “να το σχέδιό μου: θα επιτεθούμε στις 9:47 το πρωί και μετά θα κάνουμε αυτό και μετά εκείνο…” Έχω ένα σχέδιο… όλοι εδώ γνωρίζουν ποιο είναι», είπε, προσθέτοντας ότι «κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί».

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες περί εκεχειρίας και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για εκεχειρία, αλλά θα σας πω ότι έχουμε μια ενεργή και πρόθυμη πλευρά», δήλωσε.

«Θα ήθελαν να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα από αυτό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο βομβαρδισμού ενεργειακών εγκαταστάσεων και γεφυρών στο Ιράν, απάντησε: «Ελπίζω να μη χρειαστεί να το κάνω».

«Οι ΗΠΑ να επιβάλλουν διόδια στο Στενό του Ορμούζ αντί του Ιράν»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο το Ιράν να επιβάλλει το Ιράν διόδια για τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν αντίθετα να χρεώνουν τη διέλευση.

«Έχουμε μια ιδέα για το πώς θα χρεώνουμε εμείς διόδια», δήλωσε, χωρίς να εξηγήσει πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο.

Τόνισε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία «αποδεκτή από τον ίδιο» έως την προθεσμία της Τρίτης, επαναλαμβάνοντας το τελεσίγραφο προς το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις γέφυρες του Ιράν μέσα σε λίγες ώρες εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει έως την προθεσμία της Τρίτης στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

«Κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά», είπε, προσθέτοντας ότι «πλήρης καταστροφή» θα μπορούσε να συμβεί «μέσα σε τέσσερις ώρες, αν το θελήσουμε».

Τόνισε ότι «δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», αλλά προειδοποίησε πως τα πλήγματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα στοχοποιηθούν γέφυρες, λέγοντας πως «κάθε γέφυρα στο Ιράν θα καταστραφεί», και πρόσθεσε ότι οι ζημιές θα μπορούσαν να χρειαστούν «100 χρόνια» για να αποκατασταθούν.

Σημείωσε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει μία από τις ψηλότερες γέφυρες του Ιράν, κοντά στην Καράτζ.







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.