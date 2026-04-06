«Θα υπάρξουν αντίποινα»: Η Μόσχα προειδοποίησε τις χώρες της Βαλτικής να μην ανοίξουν τον εναέριο χώρο στα ουκρανικά drones

«Η Μόσχα προτίθεται να αντιδράσει απέναντι στις χώρες της Βαλτικής, εάν αγνοήσουν την προειδοποίηση που σχετίζεται με την απόφασή τους να ανοίξουν τον εναέριο χώρο τους στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείo TASS.

Όπως σημείωσε η Ζαχάροβα, έχει ήδη σταλεί σχετική προειδοποίηση στα κράτη αυτά. Ακόμη, σημείωσε ότι, εάν οι αρχές αυτών των χωρών επιδείξουν λογική προσέγγιση, θα λάβουν υπόψη την προειδοποίηση, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν αντίποινα.

Η Ζαχάροβα προέβη σε αυτή τη δήλωση, σχολιάζοντας πληροφορίες στα ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι χώρες της Βαλτικής άνοιξαν τον εναέριο χώρο τους σε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με σκοπό την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

