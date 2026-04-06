WSJ: Ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει πιθανές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για ενδεχόμενες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις του προς την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Στελέχη του αμερικανικού στρατού εξετάζουν λίστες πιθανών στόχων, προκειμένου να προσφέρουν επιλογές στον Τραμπ σε περίπτωση που αποφασίσει να επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσαν στη WSJ Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έχει εντείνει τις απειλές του προς αυτή την κατεύθυνση τις τελευταίες ημέρες, δηλώνοντας την Κυριακή στη WSJ ότι θα καταστρέψει όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν το καθεστώς δεν συμφωνήσει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ).

«Υπάρχουν πολλοί ενεργειακοί στόχοι στο Ιράν που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους. «Μια πηγή ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος αν έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς», πρόσθεσε ένας άλλος αξιωματούχος, «για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία κινητών εκτοξευτών πυραύλων».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο ιρανικός στρατός έχει εκτοξεύσει σκόπιμα πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από κατοικημένες περιοχές, όπως για παράδειγμα από ένα πάρκο ή δίπλα σε ένα σχολείο, ανέφερε ένας αξιωματούχος. Με αυτόν τον τρόπο θέτουν τον λαό τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς οι συγκεκριμένες τοποθεσίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να καταστούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

