Η Λιβύη στρέφεται προς τη Δύση για καύσιμα και η Ρωσία μετράει τις πληγές της

Παγκόσμιες πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι, συμπεριλαμβανομένων των Vitol, Trafigura και TotalEnergies, κέρδισαν διαγωνισμούς για την προμήθεια βενζίνης και ντίζελ στη Λιβύη, καθώς η χώρα παραχωρεί ευρύτερη πρόσβαση σε μεγάλους δυτικούς παίκτες και μειώνει τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, ανέφεραν στο Reuters πηγές της αγοράς.

Η Λιβύη βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης του πετρελαϊκού της τομέα, 15 χρόνια μετά την πτώση του ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι και έπειτα από χρόνια εμφυλίων πολέμων. Η χώρα παράγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως, αλλά στερείται της υποδομής για τη διύλισή του, γεγονός που την καθιστά εξαρτημένη από εισαγωγές καυσίμων.

Αφού προκήρυξε γύρους αδειοδότησης για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, με στόχο να αυξήσει την παραγωγή αργού στα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Αφρικής, αλλάζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο πωλεί το πετρέλαιό του και προμηθεύεται τα καύσιμα που χρειάζεται.

Αντί να ανταλλάσσει εισαγωγές καυσίμων με εξαγωγές αργού, έχει πλέον αναθέσει διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών της σε καύσιμα.

Στους διαγωνισμούς των τελευταίων εβδομάδων, οι οποίοι δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, η Vitol εξασφάλισε το δικαίωμα να προμηθεύει 5-10 φορτία βενζίνης τον μήνα, καθώς και ορισμένες ποσότητες ντίζελ, σύμφωνα με τρεις εμπόρους που γνωρίζουν τα αποτελέσματα.

Η Trafigura και η TotalEnergies κέρδισαν επίσης το δικαίωμα προμήθειας καυσίμων, ανέφεραν δύο από τις τρεις πηγές. Οι Vitol, Trafigura και TotalEnergies αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η κρατική National Oil Corporation της Λιβύης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τους διαγωνισμούς.

Μειώνονται οι ρωσικές εισαγωγές

Οι διαγωνισμοί θα μειώσουν περαιτέρω τις εισαγωγές ρωσικών προϊόντων στη Λιβύη, καθώς οι δυτικές εταιρείες αντλούν τις ποσότητές τους από διυλιστήρια στη Μεσόγειο.

Οι ρωσικές εξαγωγές καυσίμων προς τη Λιβύη έχουν μειωθεί σε περίπου 5.000 βαρέλια ημερησίως το 2026, από 56.000 βαρέλια ημερησίως το 2024–2025, όταν η Ρωσία ήταν ο κυρίαρχος προμηθευτής, σύμφωνα με ζωντανά δεδομένα της εταιρείας ανάλυσης Kpler. Η Ιταλία έχει καταστεί ο κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων της Λιβύης φέτος, με 59.000 βαρέλια ημερησίως, κυρίως από τα διυλιστήρια ISAB και Sarroch που διαχειρίζονται η Trafigura και η Vitol, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η Μόσχα έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική για τις πωλήσεις καυσίμων της, μετά την απαγόρευση των εξευγενισμένων προϊόντων της από τη Δύση στο πλαίσιο κυρώσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο έχει επίσης δει τις εξαγωγές πετρελαίου του προς την Ινδία και την Τουρκία να μειώνονται υπό την πίεση των ΗΠΑ, ωθώντας περισσότερες ποσότητες πετρελαίου προς την Κίνα. Συνολικά, οι εισαγωγές καυσίμων στη Λιβύη από όλες τις πηγές ανήλθαν κατά μέσο όρο σε περίπου 186.000 βαρέλια ημερησίως από τις αρχές του 2024.

Οι εταιρείες αποκτούν επίσης πρόσβαση στις εξαγωγές αργού

Η Λιβύη θα αλλάξει επίσης τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις εξαγωγές αργού, ανέφεραν οι πηγές. Η ελβετική εμπορική εταιρεία BGN, που προηγουμένως ήταν βασικός εξαγωγέας, θα δει τις φορτώσεις αργού να μειώνονται σημαντικά, ανέφεραν και οι τρεις έμποροι, καθώς μεγάλοι δυτικοί παίκτες θα λάβουν δικαιώματα εξαγωγής.

Η μικρότερη ελβετική εταιρεία Transmed Trading εξασφάλισε επίσης αρκετά φορτία αργού τον Ιανουάριο και θα συνεχίσει να παραλαμβάνει ποσότητες τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με δύο από τις τρεις πηγές.

Η Λιβύη υπέγραψε επίσης 25ετή συμφωνία ανάπτυξης πετρελαίου με τις TotalEnergies και ConocoPhillips τον Ιανουάριο, που περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 20 δισ. δολαρίων με ξένη χρηματοδότηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.