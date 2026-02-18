Πολιτική αναταραχή στη Γαλλία μετά το λιντσάρισμα φοιτητή σε συγκρούσεις ακροδεξιών - ακροαριστερών

Πολιτικές εντάσεις, με επίκεντρο το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχει προκαλέσει στη Γαλλία το λυντσάρισμα ενός 23χρονου φοιτητή στη Λυών, (φίλα προσκείμενου, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στην άκρα δεξιά), κατά τη διάρκεια σύγκρουσης την προηγούμενη Πέμπτη ομάδας μελών ακροαριστερών οργανώσεων με ομάδα ακροδεξιών.

Ο θάνατος του 23 χρόνου Κουαντέν Ντεράνκ επήλθε το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά τη σύγκρουση και έκτοτε η πολιτική ζωή της Γαλλίας ταράσσεται στα απόνερα του τραγικού, όπως το έχουν χαρακτηρίσει όλα τα κόμματα, συμβάντος. Η γαλλική αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι προς το παρόν ανακρίνονται 11 άτομα ύποπτα για συμμετοχή στη σύγκρουση της περασμένης Πέμπτης, μεταξύ των οποίων είναι και ο συνεργάτης του βουλευτή Ραφαέλ Αρνό, του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Με απόφαση της προέδρου της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης απαγορεύτηκε η είσοδος του συνεργάτη στο κοινοβούλιο, ενώ ο βουλευτής Ραφαέλ Αρνό ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη λήξη της εν λόγω συνεργασίας.

Ωστόσο, τόσο από την πλευρά της γαλλικής κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά των περισσότερων γαλλικών πολιτικών κομμάτων έχει τεθεί το ζήτημα είτε της διαγραφής του βουλευτή Ραφαέλ Αρνό από το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας είτε της παραίτησης του από τη βουλευτική έδρα.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λυκ Μελανσόν δήλωσε ότι το κόμμα του δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι δεν δέχεται μαθήματα δημοκρατίας από κανέναν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η αστυνομία του Παρισιού διέταξε σήμερα το πρωί την εκκένωση για κάποιο χρονικό διάστημα της έδρας της Ανυπότακτης Γαλλίας έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Εκπρόσωπος της Ανυπότακτης Γαλλίας δήλωσε ότι η κυβερνητική πολιτική της «δαιμονοποίησης» του κόμματος πυροδοτεί το πολιτικό κλίμα στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

