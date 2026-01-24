Η Λιβύη θα υπογράψει σήμερα 25ετή συμφωνία για την ανάπτυξη της πετρελαϊκής παραγωγής με τη γαλλική TotalEnergies και την ConocoPhilips, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει εξωτερικά χρηματοδοτούμενη επένδυση άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει στόχο να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα έως και κατά 850.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπέιμπα.

Η συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί μέσω της Waha Oil Company, θυγατρικής της κρατικής λιβυκής National Oil Corporation, αναμένεται να δημιουργήσει καθαρά έσοδα άνω των 376 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντμπέιμπα στο X.

Ο Ντμπέιμπα δήλωσε πως η Λιβύη θα υπογράψει επίσης μνημόνιο συνεργασίας με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron και συμφωνία συνεργασίας με το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Οι συμφωνίες αντανακλούν «την ενίσχυση των σχέσεων της Λιβύης με τους μεγαλύτερους και με τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνούς εταίρους της στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα ... δημιουργώντας πρόσθετους πόρους για την εθνική οικονομία», δήλωσε ο Ντμπέιμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

