Αυστραλία: Ο «ήρωας» της επίθεσης στο Μπόντι κατηγορείται για επίθεση σε βάρος του πατέρα του

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας 44χρονος που είχε αφοπλίσει έναν από τους δράστες της αντισημιτικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο του 2025 κατηγορείται για επίθεση κατά του πατέρα του.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε καταγγελία για φερόμενη επίθεση που διαπράχθηκε σε κατοικία στο Μπανκστόουν στις 9 Μαρτίου.

Ένας σαραντάχρονος που είχε αφοπλίσει τον ένα από τους δράστες της αντισημιτικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο του 2025 κατηγορείται για επίθεση σε βάρος του πατέρα του, μετέδωσαν σήμερα τοπικά ΜΜΕ και ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο άνδρας ηλικίας 44 ετών είχε βιαιοπραγήσει εναντίον του πατέρα του.

Σε ερώτηση που έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε πως δέχθηκε την 15η Μαρτίου «καταγγελία που αφορούσε μια φερόμενη επίθεση, η οποία είχε διαπραχθεί σε μια κατοικία στο Μπανκστόουν (στη μητροπολιτική περιοχή του Σίδνεϊ), την 9η Μαρτίου».

Συμπλήρωσε πως αυτήν την εβδομάδα απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος ενός 44χρονου άνδρα για επίθεση και παρενόχληση.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου την 29η Ιουνίου, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν γνωστοποιεί στα ΜΜΕ την ταυτότητα των ατόμων σε βάρος των οποίων ασκούνται διώξεις.

Το υποτιθέμενο περιστατικό «είναι μια ψευδής πληροφορία (…) δεν είναι σε καμία περίπτωση πραγματικό», δήλωσε ο Άχμεντ αλ Άχμεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Δεν γνωρίζω τίποτα», συμπλήρωσε.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ διακρίθηκε, τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς αφόπλισε τον έναν από τους δράστες της φονικότερης επίθεσης που έχει γνωρίσει η Αυστραλία εδώ και δεκαετίες, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, με αντισημιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τις αρχές.

“Héroe nacional”:

Porque un pelado se le tiró encima a uno de los terroristas de Bondi Beach en Australia y lo redujo por completo poniendo en juego su vida https://t.co/mcGdSQ37X2 https://t.co/S7f40d97z1 — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) December 14, 2025

Αυτός ο έμπορος είχε τότε χαρακτηριστεί ήρωας για τη γενναία πράξη του και είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι. Σε μια συλλογή χρημάτων που είχε οργανωθεί προς τιμή του είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με το ABC που μετέφερε τις δηλώσεις του, ο Άχμεντ εξήγησε πως ήταν απασχολημένος με την υγεία του, καθώς επρόκειτο να υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις για να φροντίσει το χέρι του που είχε τραυματίσει στην επίθεση.

Όπως μεταδίδουν αυστραλιανά ΜΜΕ, τον περασμένο μήνα, οι δύο αδελφοί του είχαν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στο Σίδνεϊ, κατηγορούμενοι πως επιχείρησαν να υποχρεώσουν τον Άχμεντ αλ Άχμεντ να τους δώσει ένα μέρος των χρημάτων της δωρεάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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