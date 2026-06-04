Με πτώση 0,52% έκλεισε το Χρηματιστήριο - Στα 240,48 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με πτώση 0,52%, στις 2.340,49 μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας.

Παρά την αρχικά θετική εκκίνηση με υψηλότερη τιμή 2.365,50 μονάδων (+0,54%), οι ρευστοποιήσεις για καταγραφή κερδών ανέτρεψαν το κλίμα.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται ήπια ανοδικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι ρευστοποιήσεις για καταγραφή κερδών ανέτρεψαν το αρχικά θετικό κλίμα, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα της ημέρας, στις 2.340,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.365,50 μονάδες (+0,54%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.901.305 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,57%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,10%) και της Allwyn (+1,59%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,99%), της Εθνικής (-2,52%), της Alpha Bank (-2,50%), των ΕΛΠΕ (-2,28%) και της Elvalhalcor (-2,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 7.465.751 και 4.687.487 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 39,41 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 31,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 68 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+5,04%) και Λάμψα (+3,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (-9,85%) και Πλαστικά Κρήτης (-4,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,1400 +0,40%

ALLWYN:13,3800 +1,59%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4500 -0,32%

METLEN:40,7600 -0,05%

OPTIMA:10,1800 -0,78%

ΤΙΤΑΝ: 49,3000 -1,40%

ALPHA BANK: 3,7000 -2,50%

AEGEAN AIRLINES: 12,1200 -1,62%

VIOHALCO: 20,9000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,7000 +2,10%

ΔΑΑ:10,1800 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 21,3400 +0,47%

COCA COLA HBC:49,9000 +2,57%

ΕΛΠΕ: 10,3000 -2,28%

ELVALHALCOR: 5,1500 -2,09%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,3350 -2,52%

ΕΥΔΑΠ: 10,5400 -0,38%

EUROBANK: 3,8300 -1,79%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1900 +0,49%

MOTOR OIL: 39,8800 +0,76%

JUMBO: 22,8400 -1,04%

ΟΛΠ:39,0500 -0,13%

ΟΤΕ: 18,1500 -0,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7000 -2,99%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0600 -2,21%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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