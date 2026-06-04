Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Τζον Μπόλτον, συμφώνησε να δηλώσει ένοχος στην κατηγορία για διατήρηση διαβαθμισμένων πληροφοριών, στο πλαίσιο συμφωνίας με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που ενδέχεται να του επιτρέψει να αποφύγει τη φυλάκιση, σύμφωνα με το Associated Press.

Η συμφωνία αναμένεται να βάλει τέλος στην ποινική υπόθεση που ασκήθηκε τον Οκτώβριο και περιλάμβανε 18 κατηγορίες για διατήρηση ή κοινοποίηση σημειώσεων προσωπικού ημερολογίου σε μέλη της οικογένειάς του, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, περιείχαν διαβαθμισμένες πληροφορίες από την περίοδο που προετοίμαζε τα απομνημονεύματά του.

Βάσει της συμφωνίας, ο Μπόλτον θα κληθεί επίσης να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,25 εκατ. δολαρίων. Η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης περιορίζεται στα πέντε έτη, ωστόσο η συμφωνία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης. Η τελική απόφαση ανήκει στο δικαστήριο.

Η νέα απολογία του έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.