Αμερικανογαλλική «σφήνα» στη Λιβύη ύψους $20 δισ.

Οι ενεργειακές φιλοδοξίες της Άγκυρας στη Λιβύη δεν κρύβονται, αλλά δύο μεγάλοι -πιο μεγάλοι δεν γίνεται- «παίκτες» έχουν μπει «σφήνα» στη διαιρεμένη χώρα. Η κυβέρνηση της Τρίπολης υπέγραψε μια ιστορική συμφωνία επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη γαλλική TotalEnergies και την αμερικανική ConocoPhillips για την ανάπτυξη δύο υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, η συμφωνία μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) και των δύο ενεργειακών κολοσσών τροποποιεί υπάρχουσες συμβάσεις, και θα έχει διάρκεια 25 ετών.

Επίκεινται και άλλες εξελίξεις στα ενεργειακά πρότζεκτ της Λιβύης, καθώς υπάρχουν κι άλλοι μεγάλοι «παίκτες» που ενδιαφέρονται για τους λιβυκούς υδρογονάνθρακες -και όχι μόνο.

Το τρολάρισμα του... σκιέρ ΚΜ

Η πολιτική μεταφέρθηκε για λίγο στις πίστες των Καλαβρύτων το ΣΚ και μάλιστα με... χιούμορ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρέθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο, αποφάσισε να κάνει σλάλομ όχι στις πλαγιές αλλά και στα... σχόλια του TikTok.

Αφορμή, ανάρτηση χρήστη που ανέβασε τρεις φωτογραφίες: πρώτα έτοιμος για σκι, μετά μήνυμα από τον πατέρα του που τον προειδοποιούσε να προσέχει επειδή «είναι εκεί ο πρωθυπουργός» και τέλος... σωριασμένος στο χιόνι. Το story έγινε viral και δεν άφησε ασυγκίνητο τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε στα σχόλια και με μία φράση έκλεψε την παράσταση: «Γύρνα το σε snowboard». Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, με τον δημιουργό της ανάρτησης να δηλώνει αποφασισμένος: «ΈΦΥΓΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ».

Μικρό στιγμιότυπο, μεγάλο μήνυμα: όταν η πολιτική συναντά τα social, το χαμόγελο –και το engagement– κατεβαίνουν πιο εύκολα κι από μαύρη πίστα.

Εβδομάδα αυξήσεων

Περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους αυτή την εβδομάδα.

Από σήμερα ξεκινά η πλήρης εφαρμογή των αλλαγών στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης που στην πράξη σημαίνει υψηλότερους μισθούς για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Επί της ουσίας δηλαδή μειώνεται η παρακράτηση φόρου και αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές.

Για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα οι αυξήσεις είχαν φανεί στην προηγούμενη μισθοδοσία τους.

Συνολικά θα ωφεληθούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, ενώ όσοι έχουν παιδιά ή είναι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος.

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε

Πρόσφατες έρευνες προσπαθούν να αποτυπώσουν τη συσχέτιση της τεχνητής νοημοσύνης με τα ρομπότ.

Το συμπέρασμα είναι ότι όσο προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη τα ρομπότ θα γίνονται πιο διαδραστικά και θα παίρνουν πρωτοβουλίες.

Το νέο βήμα είναι τα ρομπότ, μέσω της μηχανικής εκμάθησης να μπορούν λαμβάνουν αποφάσεις και όχι απλά να προγραμματίζονται για συγκεκριμένα πράγματα.

Εκτιμάται μάλιστα, ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας, θα υπάρχουν ανθρωποειδή που θα βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού.

Η τιμή τους θα είναι αλμυρούτσικη, οπότε μη σας μπαίνουν ιδέες ότι δεν θα κάνετε τις δουλειές του σπιτιού.

Τα μερίσματα στηρίζουν το ΧΑ

Ρεκόρ μερισμάτων από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες καταγράφηκε το 2025.

Οι συνολικές διανομές προς τους μετόχους άγγιξαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 600 εκατομμύρια περισσότερα από τα προ κρίσης επίπεδα και το προηγούμενο ρεκόρ των 5,4 δισ. του 2007.

Σημαντικό ρόλο στην εκτίναξη των μερισμάτων έπαιξαν οι συστηματικές τράπεζες που επανήλθαν δυναμικά τα δύο τελευταία χρόνια.

Η μερισματική έκρηξη βοηθά στην διατήρηση του ΧΑ σε υψηλά επίπεδα, καθώς προσελκύει επενδυτές από το εξωτερικό αλλά ενισχύει ταυτόχρονα και την ρευστότητα των υφιστάμενων μετόχων.

