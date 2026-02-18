Η πόλη της Νέας Ορλεάνης γιορτάζει σήμερα το Μάρντι Γκρα (Mardi Gras), την τελευταία ευκαιρία για αποκριάτικο ξεφάντωμα προτού ξεκινήσει η νηστεία, την πρώτη Τετάρτη της Σαρακοστής.

Χιλιάδες επισκέπτες αλλά και κάτοικοι της πόλης συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του διάσημου καρναβαλιού, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα, με την μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και τον βασιλιά Καρνάβαλου, στην ιστορική λεωφόρο St. Charles.

Μέχρι τη νύχτα, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο πλήθος των γλεντζέδων που ξεφαντώνουν σαν να μην υπάρχει αύριο στην οδό Μπέρμπον της Γαλλικής Συνοικίας, με το διάσημο «σκηνικό» των αποικιακών μπαλκονιών.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι καταφθάνουν κάθε χρόνο στη Νέα Ορλεάνη για να ζήσουν από κοντά την ελευθεριάζουσα ατμόσφαιρα του Μάρντι Γκρα. Ωστόσο, φέτος οι εορτασμοί έχουν επισκιαστεί από αντιπαραθέσεις καθώς μια «προσβλητική επίδειξη αρμάτων» έχει προκαλέσει οργή και η Γενική Εισαγγελέας της Λουιζιάνα, Λιζ Μάριλ, έχει ξεκινήσει έρευνα.

