Λιβύη: Πλήθος οπαδών του Μουάμαρ Καντάφι στην κηδεία του γιου του

Χιλιάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στην κηδεία για να τιμήσουν τον «μάρτυρα» και να καταγγείλουν την «εξόντωσή» του, που θεωρούν προσπάθεια αποτροπής της επανένωσης της Λιβύης

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, που αποτελούνταν από «τετραμελή ομάδα κομάντο», σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος Μαρσέλ Σεκαλντί

Ο γιος του Μουάμαρ Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ, ενταφιάστηκε σήμερα στο Μπάνι Ουάλιντ, το προπύργιο των υποστηρικτών του καθεστώτος του πατέρα του, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μαζικά για να τιμήσουν τον «μάρτυρα» και να καταγγείλουν την «εξόντωσή» του που, κατ’ αυτούς, στόχευε να αποτρέψει την επανένωση της Λιβύης.

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σε αυτήν την πόλη, που απέχει 170 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης, για την κηδεία του Σαΐφ αλ Ισλάμ, που θεωρείτο επί χρόνια ο πιθανότερος διάδοχος του πατέρα του, μέχρι την εξέγερση και την ανατροπή του καθεστώτος, το 2011. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ δολοφονήθηκε την Τρίτη στο σπίτι του στην πόλη Ζεντέν.

Zamach w Zintan. Seif al-Islam Kadafi zastrzelony we własnym domu. 🇱🇾



Setki Libijczyków oddają hołd synowi dyktatora, a jego pogrzeb w Bani Walid staje się symbolem oporu przeciwko chaosowi panującemu od 2011 roku. pic.twitter.com/BUrldLuaW8 — Mateusz Grzeszczuk - Podróż bez Paszportu (@PBPaszportu) February 6, 2026

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, μιας «τετραμελούς ομάδας κομάντο», σύμφωνα με τον Γάλλο δικηγόρο του θύματος, τον Μαρσέλ Σεκαλντί.

Πριν από την προσευχή της Παρασκευής, το πλήθος έκανε πορεία στο Μπάνι Ουάλιντ, κρατώντας την πράσινη σημαία της Λιβύης του Καντάφι και πορτρέτα του «Ηγέτη της Επανάστασης» και του γιου του. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «το αίμα των μαρτύρων δεν χύθηκε μάταια» και «εκδίκηση για τον μάρτυρα».

Η Ουάαντ Χαμίς Ιμπραχίμ, 33 ετών, έφτασε από τη Σύρτη, την πόλη από την οποία κατάγονται οι Καντάφι και σήμερα ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ «για να συνοδεύσει τον γιο του ηγέτη μας, στον οποίο είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες, το μέλλον και την αξιοπρέπειά μας».

Κατηγόρησε για τον θάνατό του τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης, αναφερόμενη σε μια πρόσφατη συνάντηση αντιπροσώπων των δύο πλευρών στο Παρίσι, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. «Συμφώνησαν ότι το μοναδικό εμπόδιο στον δρόμο τους ήταν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ», ισχυρίστηκε η γυναίκα.

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin öldürülen oğlu Seyfülislam Kaddafi, Beni Velid’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



▪️Beni Velid Havalimanında 50 bini aşkın kişinin katıldığı cenaze merasiminde önce cuma namazı kılındı. pic.twitter.com/u1ZxsZu5Nf — TRHaber (@trhaber_com) February 6, 2026

Για τον Σάμπρι Γκασούτ, ο Σαΐφ αλ Ισλάμ σκοτώθηκε «για να τον αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία» που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανένωση της χώρας.

Το 2021 ο Σαΐφ αλ Ισλάμ επανεμφανίστηκε δημοσίως, έπειτα από χρόνια, για να καταθέσει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές εκείνου του έτους, οι οποίες ωστόσο αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

«Τον θεωρούσαμε εικόνα της ειρήνης και τη συμφιλίωσης», είπε ο Μοχάμεντ αλ Σγάγερ, 46 ετών, κάτοικος του Μπάνι Ουάλιντ.

Η πόλη αυτή, των 100.000 κατοίκων, είναι το προπύργιο της ισχυρής φυλής Ουερφάλα, που παρέμεινε πιστή στον συνταγματάρχη Καντάφι. Στην επέτειο του πραξικοπήματος του 1969 η πόλη στολίζεται με πράσινες σημαίες και οι κάτοικοι παρελαύνουν κρατώντας το πορτρέτο του.

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται ότι διέπραξε το 2011. Εκείνη τη χρονιά συνελήφθη στη νότια Λιβύη, κρατήθηκε στη Ζεντέν και το 2015 καταδικάστηκε σε θάνατο. Στη συνέχεια ωστόσο επωφελήθηκε από τη χορήγηση αμνηστίας και έκτοτε είχε εξαφανιστεί από τον δημόσιο βίο.

