Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να επιτρέψει απολύσεις

Ο Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να επιτρέψει τις απολύσεις χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, καθώς επιδιώκει να συρρικνώσει σημαντικά το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ολα αυτά την ώρα που ομοσπονδιακός δικαστής στη Βόρεια Καλιφόρνια διέταξε την εκ νέου πρόσληψη περίπου 16.000 εργαζομένων αφού διαπίστωσε ότι οι αξιωματούχοι του Τραμπ δεν είχαν ακολουθήσει τις πρέπουσες διαδικασίες για τον τερματισμό της εργασίας τους.

Η κυβέρνηση ζήτησε τη Δευτέρα από το Ανώτατο Δικαστήριο να μπλοκάρει αυτή την απόφαση μέσω αγωγής που ασκήθηκε από συνδικάτα.

Η εν ενεργεία γενική δικηγόρος Sarah M. Harris συνόψισε στο κείμενό της για την αναστολή ότι δικαστές σε όλη τη χώρα είχαν σφετεριστεί την εξουσία του προέδρου εκδίδοντας μια σειρά ασφαλιστικών μέτρων κατά των πρωτοβουλιών του.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ επικαλούνται όλο και περισσότερο αυτήν την καταγγελία τις τελευταίες εβδομάδες καθώς Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραπομπή ενός ομοσπονδιακού δικαστή που εμπόδισε αξιωματούχους να απελαύνουν φερόμενα μέλη συμμοριών βασιζόμενοι σε ένα νομικό πλαίσιο πολεμικής περιόδου.

Δύο μήνες μετά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πεδία μάχης για την ατζέντα του.

Οι «έκπτωτοι» ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν καταθέσει περισσότερες από 130 αγωγές κατά των εκτελεστικών διαταγών του Τραμπ και άλλων ενεργειών του.

Οι ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν εκδώσει περίπου τρεις δωδεκάδες από ασφαλιστικά μέτρα, ενώ η διοίκηση Τραμπ έχει κυβέρνηση Τραμπ έχει κερδίσει ευνοϊκές αποφάσεις σε λίγο περισσότερες από δώδεκα υποθέσεις.

Οσον αφορά δόκιμους υπαλλήλους, η Harris είπε στους δικαστές ότι η προκαταρκτική διαταγή είχε επιτρέψει «σε τρίτα μέρη να εκμεταλλευτούν την σχέση εργασίας μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του εργατικού δυναμικού της».

«Και, όπως πολλές άλλες πρόσφατες εντολές, η έκτακτη εντολή επαναφοράς υπάλληλων εκ μέρους της Δικαιοσύνης παραβιάζει τη διάκριση των εξουσιών... Αυτός δεν είναι τρόπος να προσπαθεί κανείς να περιορίσει μια κυβέρνηση», συνέχισε στην αναφορά της.

Την ίδια ώρα και ομοσπονδιακός δικαστής στο Μέριλαντ διέταξε την κυβέρνηση να επαναπροσλάβει δόκιμους υπαλλήλους που απολύθηκαν από 18 τμήματα στις 20 Ιανουαρίου.

