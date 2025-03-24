Ρωσία: Πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας Izvestia σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Πολεμικός ανταποκριτής της Izvestia σκοτώθηκε σήμερα στην Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό από την διαδικτυακή έκδοση της ρωσικής εφημερίδας.

«Ο ανταποκριτής της Izvestia Αλεξάντρ Φεντορτσάκ σκοτώθηκε στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», αναφέρει η ανακοίνωση της ρωσικής εφημερίδας η οποία χρησιμοποιεί τη φρασεολογία του Κρεμλίνου για να περιγράψει την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Διευκρινίζεται πως ο 28χρονος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

