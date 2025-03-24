Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας Izvestia σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Ο 28χρονος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία όπως έγινε γνωστό από την διαδικτυακή έκδοση της ρωσικής εφημερίδας

Ουκρανία

Πολεμικός ανταποκριτής της Izvestia σκοτώθηκε σήμερα στην Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό από την διαδικτυακή έκδοση της ρωσικής εφημερίδας.

«Ο ανταποκριτής της Izvestia Αλεξάντρ Φεντορτσάκ σκοτώθηκε στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», αναφέρει η ανακοίνωση της ρωσικής εφημερίδας η οποία χρησιμοποιεί τη φρασεολογία του Κρεμλίνου για να περιγράψει την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Διευκρινίζεται πως ο 28χρονος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Κρεμλίνο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark