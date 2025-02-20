ΗΠΑ: Δικαστής απέρριψε το αίτημα συνδικάτων να μπλοκάρει απολύσεις

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορεί προς το παρόν να συνεχίσει τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, έκρινε ένας ομοσπονδιακός δικαστής, απορρίπτοντας το αίτημα συνδικάτων να σταματήσει τη δραματική μείωση του εργατικού δυναμικού στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η απόφαση του δικαστή Κρίστοφερ Κούπερ, του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσινγκτον, είναι προσωρινή.

Συνιστά όμως νίκη για την κυβέρνηση, που επιδιώκει να μειώσει κατά πολύ τον αριθμό των περίπου 2,3 εκατομμυρίων εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές και να περικόψει ό,τι θεωρεί σπατάλη και δόλια δαπάνη.

Η Ένωση των Εργαζομένων στο υπουργείο Οικονομικών και άλλα τέσσερα συνδικάτα προσέφυγαν την περασμένη εβδομάδα στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την κυβέρνηση να απολύσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ή να δώσει αποζημιώσεις σε όσους αποχωρήσουν εθελοντικά. Ζητούσαν να σταματήσουν οι απολύσεις σε οκτώ υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων ήταν τα υπουργεία Άμυνας και Υγείας, το Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή και το υπουργείο Βετεράνων.

Ο Κούπερ είπε ότι πιθανότατα δεν έχει τη δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση και ότι τα συνδικάτα θα πρέπει να υποβάλουν την καταγγελία τους στο ομοσπονδιακό συμβούλιο εργασίας που εξετάζει διαφορές μεταξύ των συνδικάτων και των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

