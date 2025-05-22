Σειρήνες στο Τελ Αβίβ - Οι IDF αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη - Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν με επιτυχία πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ από την Υεμένη, όπως μεταδίδει το timesofisrael.com.

«Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο», προσθέτει, αναφερόμενο στις σειρήνες προειδοποίησης που ενεργοποιήθηκαν σε κοινότητες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ.

🚨BREAKING: The Houthis ballistic missile was intercepted over Israel. pic.twitter.com/tSU3iYIg3S — World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 22, 2025

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι «οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους προς το Τελ Αβίβ από την Υεμένη. Τα αμυντικά συστήματα εργάστηκαν για την αναχαίτιση της απειλής», προτρέποντας τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

