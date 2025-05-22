Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σειρήνες στο Τελ Αβίβ - Οι IDF αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη - Δείτε βίντεο

«Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τα αμυντικά συστήματα εργάστηκαν για την αναχαίτιση της απειλής, δήλωσε εκπρόσωπος του IDF

Drone Ουκρανία

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν με επιτυχία πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ από την Υεμένη, όπως μεταδίδει το timesofisrael.com.

«Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο», προσθέτει, αναφερόμενο στις σειρήνες προειδοποίησης που ενεργοποιήθηκαν σε κοινότητες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι «οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους προς το Τελ Αβίβ από την Υεμένη. Τα αμυντικά συστήματα εργάστηκαν για την αναχαίτιση της απειλής»,  προτρέποντας τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι της Υεμένης Ισραήλ IDF
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark