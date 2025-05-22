Η κυβέρνηση της Ουρουγουάης κάλεσε χθες την πρεσβεύτρια του Ισραήλ στο Μοντεβιδέο, τη Μιχάλ Χέρσκοβιτς, για «διευκρινίσεις» σχετικά με τα πυρά ισραηλινών στρατιωτών κατά τη διάρκεια επίσκεψης διπλωματών στη Δυτική Όχθη, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο ουρουγουανός πρεσβευτής, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της λατινοαμερικάνικης χώρας.

«Αντιπροσωπεία του διπλωματικού σώματος που είναι διαπιστευμένο στο κράτος της Παλαιστίνης, στην οποία συμμετείχε ο πρεσβευτής της Ουρουγουάης, ο Φερνάντο Αρόγιο, υπέστη επίθεση με πυρά από ισραηλινούς στρατιώτες», κατήγγειλε η ουρουγουανή κυβέρνηση, καλώντας τις αρχές του Ισραήλ να «διενεργήσουν έρευνα για το συμβάν αυτό» και να «λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την προστασία (...) του διπλωματικού προσωπικού».

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε χθες πως υπήρξαν «προειδοποιητικά» πυρά κατά τη διάρκεια επίσκεψης διπλωματών στην Τζενίν, που οργανώθηκε από την Παλαιστινιακή Αρχή στον τομέα αυτόν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Το συμβάν καταγράφτηκε με φόντο την αυξανόμενη διεθνή πίεση στο Ισραήλ εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

💢 Israeli forces opened fire to intimidate a foreign diplomatic delegation arriving at Jenin refugee camp in the occupied West Bank



🚷 The shooting aimed to scare the 35 diplomats and block their entry, a Palestinian official said https://t.co/zO5bsBb8Ka pic.twitter.com/jj9IpNaAhf — Anadolu English (@anadoluagency) May 21, 2025

«Η αντιπροσωπεία παρεξέκλινε από το εγκεκριμένο δρομολόγιο και εισήλθε σε ζώνη όπου δεν είχε άδεια να βρίσκεται» και «στρατιώτες που επιχειρούσαν στη ζώνη έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να απομακρυνθεί», εξήγησε ο ισραηλινός στρατός εκφράζοντας τη «λύπη» του για το συμβάν σε ανακοινωθέν του.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, διαβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός εκφράζοντας λύπη για την «όποια ταλαιπωρία» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας.

Κάρνι: «Αναμένουμε άμεσα εξήγηση»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνι, χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «εντελώς απαράδεκτα» τα πυρά ισραηλινών στρατιωτών –«προειδοποιητικά», κατά την υπηρεσία τους– κατά τη διάρκεια επίσκεψης διπλωματών, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Καναδών, στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Αναμένουμε άμεσα εξήγηση για αυτό που έγινε. Είναι εντελώς απαράδεκτο», τόνισε ο κ. Κάρνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, η Ανίτα Άναντ, κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Οτάβα για να απαιτήσει διευκρινίσεις.

Μεξικό: Παραβίαση του άρθρου 29 της Σύμβασης της Βιέννης

Η κυβέρνηση του Μεξικού θα απαιτήσει από την πρεσβεία του Ισραήλ «διευκρινίσεις» για τα πυρά ισραηλινών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διπλωματών των 32 χωρών, συμπεριλαμβανομένων Μεξικανών, στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Εξωτερικών της χώρας αυτής.

Το μεξικανικό ΥΠΕΞ θα καλέσει την πρεσβεία του Ισραήλ «για να δώσει τις διευκρινίσεις που αρμόζουν για την υπόθεση», σημείωσε μέσω X.

«Δεν αναφέρθηκε» πως οποιοδήποτε μέλος της ομάδας εισήλθε «σε μη εγκεκριμένο τομέα» και κανένας αξιωματικός ή αντιπρόσωπος του κράτους του Ισραήλ δεν «πλησίασε την αντιπροσωπεία» για να την ενημερώσει, υπογράμμισε το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτό που έγινε παραβιάζει τις προβλέψεις του άρθρου 29 της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις», συνέχισε το μεξικανικό ΥΠΕΞ, υπενθυμίζοντας πως όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση αυτή –συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ– είναι «υποχρεωμένα να την τηρούν».

Troops fire in air to ward off foreign diplomats touring Jenin; IDF apologizes https://t.co/VHA1D8XDkb — The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 21, 2025

Οι διεθνείς αντιδράσεις πολλαπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας

Όπως το Μοντεβιδέο, η Ρώμη, το Παρίσι, η Μαδρίτη κι η Λισαβόνα κάλεσαν επίσης τους πρεσβευτές –ή τους επιτετραμμένους των πρεσβειών– του Ισραήλ για εξηγήσεις.

Η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος καταδίκασαν επίσης τα πυρά.

Οποιαδήποτε απειλή για τη ζωή διπλωματών είναι «απαράδεκτη», σχολίασε στις Βρυξέλλες η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες από την πλευρά του ζήτησε να διενεργηθεί «λεπτομερής έρευνα» για το συμβάν αυτό από τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.