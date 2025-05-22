Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τελετής καθέλκυσης ενός νέου αντιτορπιλικού του ναυτικού της Βόρειας Κορέας, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος παρακολουθούσε την τελετή, να χαρακτηρίζει το περιστατικό «εγκληματική πράξη».

Κατά την τελετή για την καθέλκυση ενός νέου αντιτορπιλικού 5.000 τόνων την Τετάρτη, «σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα», ανέφερε το επίσημο Πρακτορείο Κεντρικών Ειδήσεων της Κορέας (KCNA).

Από το ατύχημα «συνεθλίβησαν ορισμένα τμήματα του πυθμένα του πολεμικού πλοίου», γεγονός που «κατέστρεψε την ισορροπία του» αντιτορπιλικού.

Ο Κιμ είδε ολόκληρο το περιστατικό και το χαρακτήρισε «εγκληματική πράξη που προκλήθηκε από απόλυτη αμέλεια και ανευθυνότητα».

A serious accident occurred on Wednesday during the launch ceremony of #NorthKorea's newly built 5,000-ton destroyer.#KimJongUn, who was watching the ceremony at the scene, said "It was a criminal act caused by absolute carelessness, irresponsibility, and unscientific… pic.twitter.com/XTIDHAYdmk — Ifeng News (@IFENG__official) May 22, 2025

Ο ηγέτης της Β. Κορέας διέταξε να επισκευαστεί το πλοίο άμεσα, αποκαλώντας το έργο «πολιτική αποστολή άμεσα συνδεδεμένη με την εξουσία του κράτους» και διαμηνύοντας πως θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα.

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το αν το ατύχημα προκλήθηκε από τεχνική βλάβη, πρόβλημα ασφαλείας ή κάτι άλλο.

Έξαλλος ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Αντιμέτωποι με την εκτέλεση οι υπεύθυνοι

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε ότι τα «ανεύθυνα λάθη» των υπευθύνων αξιωματούχων θα «εξεταστούν στην ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος που θα συγκληθεί τον επόμενο μήνα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Yang Moo-jin, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών, το περιστατικό συνέβη καθώς η Πιονγκγιάνγκ έσπευσε να ολοκληρώσει το πενταετές πρόγραμμα στρατιωτικής της ανάπτυξης.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι έξαλλος με το ατύχημα, το οποίο εκτυλίχθηκε ακριβώς μπροστά στα μάτια του. Είναι ένα σοβαρό πλήγμα για το προσωπικό του κύρος. Το πενταετές πρόγραμμα ενίσχυσης της άμυνας έχασε τη λάμψη του σε μια στιγμή», είπε ο Γιανγκ στο This Week in Asia, όπως αναφέρει η South China Morning Post.

Σύμφωνα με τον Γιανγκ, ορισμένοι από τους αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για την αποτυχημένα εγκαίνια του αντιτορπιλικού «ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την εκτέλεση», ενώ άλλοι είναι πιθανό να σωθούν από το απόσπασμα, προκειμένου να επιβλέψουν τις επισκευές στο πλοίο.

Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει πυραύλους κρουζ

Μετά το φιάσκο με τα εγκαίνια του πολεμικού πλοίου, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας – γνωστής ως Θάλασσα της Ιαπωνίας – ομοβροντία πυραύλων κρουζ άγνωστου τύπου, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση των πυραύλων αυτών κοντά στη βορειοκορεατική επαρχία Νότια Χαμγκιόνγκ προς «την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας», έκανε γνωστό το νοτιοκορεάτικο επιτελείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.