Πολλά «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στην Ευρώπη, μετά την αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύξησε σήμερα τις ευχαριστίες του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στον λογαριασμό του Ζελένσκι στο Χ εμφανίζεται περισσότερες από 30 φορές η φράση «ευχαριστώ για τη στήριξή σας» σε απάντηση στα μηνύματα υποστήριξης που ανήρτησαν Ευρωπαίοι ηγέτες.

Παρά την αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε και τις ΗΠΑ “για τη στήριξή τους” και “αυτή την επίσκεψη”, όπως και τον Αμερικανό πρόεδρο, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό.

«Η Ουκρανία έχει ανάγκη δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό ακριβώς», τόνισε ο Ζελένσκι στο Χ.

Από την πλευρά του και το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε στο Χ μηνύματα ευχαριστίας, σε απάντηση στην υποστήριξη που του εξέφρασαν τα υπουργεία ευρωπαϊκών χωρών.

Τα μηνύματα αυτά έρχονται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Ουκρανό ηγέτη ότι δεν είναι αρκετά ευγνώμων για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ στη χώρα του και ότι δεν επιθυμεί να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα ο Βανς ρώτησε τον Ζελένσκι, στη διάρκεια μιας ιδιαίτερα επιθετικής συνομιλίας: «έχετε πει ‘ευχαριστώ’ μία φορά; στη διάρκεια αυτής της συνάντησης;», με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά: «πολλές φορές, ακόμη και σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

