Βατικανό: Ο πάπας Φραγκίσκος πέρασε ήσυχη νύχτα μετά τη χθεσινή «αναπνευστική κρίση»

Ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο δύο εβδομάδες και πλέον παλεύοντας με διπλή πνευμονία, πέρασε μια ήσυχη νύχτα και ξεκουράζεται, ανακοίνωσε το Βατικανό το Σάββατο.

Έπειτα από μέρες συγκρατημένης αισιοδοξίας, η υγεία του 88χρονου ποντίφικα επιδεινώθηκε την Παρασκευή, καθώς υπέστη «μεμονωμένη αναπνευστική κρίση» που απαίτησε μη επεμβατικό, μηχανικό αερισμό του ασθενή, ανέφερε το Βατικανό.

Ο πάπας, σύμφωνα με το Βατικανό, υπέστη επίσης «ένα επεισόδιο εμέτου, που προκάλεσε αναρρόφηση και ξαφνική επιδείνωση της αναπνευστικής του κατάστασης».

Οι γιατροί του αναμένουν ότι θα χρειαστεί να περάσει ένα διάστημα 24-48 ωρών προκειμένου να αξιολογήσουν πώς το επεισόδιο επηρέασε την κλινική του κατάσταση.

«Η νύχτα πέρασε ήσυχα, ο πάπας αναπαύεται», δήλωσε το Σάββατο το Βατικανό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το επόμενο ιατρικό δελτίο αναμένεται γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα, 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας Φραγκίσκος εισήχθη στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης στις 14 Φεβρουαρίου με σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη που εξελίχθηκε σε διπλή πνευμονία.



