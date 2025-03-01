Η έντονη συζήτηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου δεν ήταν η μόνη που προκάλεσε εντύπωση αλλά και σοκ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δέχτηκε και ειρωνικά σχόλια από δημοσιογράφο, μπροστά στις κάμερες και την αμερικανική ηγεσία για το γεγονός πως δεν φοράει κουστούμι.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες από την συνάντηση που κατέληξε σε δράμα, φαίνεται ο δημοσιογράφος Brian Glenn, σχολιαστής του Real America's Voice να ρωτάει τον Ουκρανό ηγέτη:

«Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Βρίσκεστε στο υψηλότερο επίπεδο του αξιώματος αυτής της χώρας και αρνείστε να φορέσετε κοστούμι; Έχετε κοστούμι; Θέλω απλώς να μάθω, έχετε κοστούμι;»

«Έχετε πρόβλημα;» του απάντησε ο Ζελένσκι.

«Πολλοί Αμερικανοί έχουν πρόβλημα με το ότι δεν σέβεστε αυτό το αξίωμα», του ανταπάντησε ο δημοσιογράφος, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να φαίνεται να γελάει με την απάντηση.

«Θα φορέσω το κοστούμι αφού τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ναι, ίσως κάτι σαν το δικό σας. Ναι; Ίσως κάτι καλύτερο; Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ίσως κάτι φθηνότερο. Σας ευχαριστώ», είπε ο Ζελένσκι, εμφανώς ενοχλημένος.

Δείτε το σχετικό βίντεο:



The reporter who asked Zelensky if he owned a suit, Brian Glenn, is from the pro-Trump network Real America’s Voice and Rep. Marjorie Taylor Greene's boyfriend. He got one of the rare Oval Office interviewer spots after the White House blocked the Associated Press pic.twitter.com/oiYOi3PMeS — Drew Harwell (@drewharwell) February 28, 2025

Πηγή: skai.gr

