Τουρκία: Συναντήσεις του Χακάν Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Ρωσίας και Κίνας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G20.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και συζήτησαν τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο αυτό.

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε και με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις και αξιολογήθηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας, σημείωσαν πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

