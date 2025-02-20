Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: Συναντήσεις του Χακάν Φιντάν με τους ΥΠΕΞ Ρωσίας και Κίνας

Στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, αξιολόγησαν τη διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και συζήτησαν για τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις

Χακάν Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G20.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και συζήτησαν τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο αυτό.

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε και με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις και αξιολογήθηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας, σημείωσαν πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χακάν Φιντάν Σεργκέι Λαβρόφ Τουρκία Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark