Ο Τζίμι Κάρτερ, ο 39ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κηδεύεται σήμερα στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει το φέρετρο του εκλιπόντος προέδρου ξεκίνησε από το Καπιτώλιο όπου η σορός του Τζίμι Κάρτερ είχε μεταφερθεί για να αποδοθούν τιμές και θα περάσει από τον Λευκό Οίκο στη διαδρομή για τον καθεδρικό ναό.

Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος, ενώ το παρών θα δώσει και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τους πρώην προέδρους Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον, παρευρίσκονται όλοι στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία θα παρίσταται και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις όπως και μέλη του Κογκρέσου, πρώην πρόεδροι, δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μέλη της κυβέρνησης Κάρτερ.

Επίσης και αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες έχουν φτάσει στον ναό, μεταξύ αυτών και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Αμέσως μετά, η σορός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ θα επιστρέψει στο Πλέινς στην πολιτεία της Τζόρτζια, τόπο γέννησής του όπου θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική κηδεία στην εκκλησία Μάραναθα Μπάπτιστ.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ, που είχε τιμηθεί και με το Νόμπελ Ειρήνης, πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου σε ηλικία 100 ετών.

Τον Φεβρουάριο του 2023, έπειτα από αλλεπάλληλες νοσηλείες, το Ίδρυμα Κάρτερ ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε αποφασίσει να μην συνεχίσει τις θεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν και να επιστρέψει στο σπίτι του, όπου θα λάμβανε μόνο ανακουφιστική θεραπεία.



