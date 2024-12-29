Λογαριασμός
Τέλος εποχής: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ σε ηλικία 100 ετών

Πρόκειται για ένα "τέλος εποχής" για τις ΗΠΑ, όταν η πολιτική και οι πολιτικοί συμπεριφέρονταν, εκφράζονταν και έπρατταν αλλιώς σχολιάζουν αμερικανικά ΜΜΕ

ΗΠΑ: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ, που είχε τιμηθεί και με το Νόμπελ Ειρήνης, πέθανε σε ηλικία 100 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution. Πρόκειται για ένα "τέλος εποχής" για τις ΗΠΑ, όταν η πολιτική και οι πολιτικοί συμπεριφέρονταν, εκφράζονταν και έπρατταν αλλιώς σχολιάζουν αμερικανικά ΜΜΕ. 

Ο γιος του Κάρτερ επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτήν, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια του θανάτου του.

Τον Φεβρουάριο του 2023, έπειτα από αλλεπάλληλες νοσηλείες, το Ίδρυμα Κάρτερ ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε αποφασίσει να μην συνεχίσει τις θεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν και να επιστρέψει στο σπίτι του, όπου θα λάμβανε μόνο ανακουφιστική θεραπεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ πρόεδρος
