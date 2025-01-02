Βόρεια Μακεδονία: Στην ορκομωσία του Ντόναλντ Τραμπ ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, θα παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την 20ή Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στα Σκόπια. Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων αναφέρουν ότι ο Χρ. Μίτσκοσκι είναι ένας από τους λίγους ευρωπαίους ηγέτες που έλαβαν πρόσκληση για να παραστούν στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας "MIA" γνωστοποίησε ότι στις 18 Ιανουαρίου αναχωρεί για τις ΗΠΑ και μεταξύ άλλων, όπως είπε, θα ζητήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του, η οποία παραμένει καθηλωμένη, κυρίως λόγω των αντιρρήσεων της Βουλγαρίας. Όπως ανέφερε ο Χρ.Μίτσκοσκι, κατά την επίσκεψή του θα έχει πολλές συναντήσεις και συνομιλίες με σημαντικά στελέχη της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Εκτός από τις Βρυξέλλες, η Ουάσινγκτον είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος για εμάς, ως χώρα και ως κυβέρνηση. Θα έχω πραγματικά ποιοτικές συναντήσεις, από ό,τι έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής με ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον και αναμένω να προσελκύσω την προσοχή ώστε να δουν τα Βαλκάνια από μία διαφορετική οπτική γωνία», ανέφερε ακόμη ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, στην ίδια συνέντευξή του εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του παραμένει "παγωμένη", λόγω των διμερών διαφορών που έχει η χώρα του με τη Βουλγαρία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή πορεία των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών έχει καταστεί "όμηρος" των διμερών ζητημάτων.

«Τώρα η Κροατία λέει πως το Μαυροβούνιο δεν μπορεί να κλείσει το τάδε κεφάλαιο λόγω κάποιων θεμάτων... η Βουλγαρία λέει το ίδιο για τη Σερβία κτλ. Όλα αυτά που ξεκίνησαν την εποχή εκείνη που ο νότιος γείτονάς μας (σ.σ. η Ελλάδα) όρθωνε συνεχώς εμπόδια, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ, εξαιτίας ενός διμερούς ζητήματος, του ζητήματος της ονομασίας κλπ., τώρα πλέον αργά αλλά σταθερά καθίστανται πρακτική. Και εδώ το πρόβλημα έγκειται στην ίδια την ΕΕ, διότι αντί να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές εμπειρίες του παρελθόντος -μια τέτοια θετική εμπειρία ήταν η διαμάχη μεταξύ της Κροατίας και της Σλοβενίας- και αντί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο αυτές οι διμερείς διαφορές, τί μάς συνέβη; Η "διμεροποίηση" κατέστη εργαλείο, δηλαδή αντί να γίνουμε εμείς Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι έγιναν Βαλκάνιοι και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα σε εμάς εδώ. Πρακτικά, η διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έχει "βαλκανοποιηθεί". Αντί να εξευρωπαϊστούμε εμείς, η διαδικασία "βαλκανοποιήθηκε", εξαιτίας αυτού του τρόπου λήψης αποφάσεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

