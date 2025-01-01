Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την παράτυπη μετανάστευση με την πολύνεκρη επίθεση στην Νέα Ορλεάνη, ένα συμβάν που το FBI ανακοίνωσε πως ερευνά ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ένας άνδρας έπεσε με το φορτηγάκι που οδηγούσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Ορλεάνη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 35.

Αν και αρχικά η Αλιθέα Ντάνκαν, μια ειδική πράκτορας του FBI στη Νέα Ορλεάνη δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για ένα τρομοκρατικό συμβάν», αργότερα το FBI τόνισε σε μία ανακοίνωση ότι «εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να ερευνήσουμε αυτό ως μια τρομοκρατική ενέργεια».

Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει την εθνικότητα, ούτε την ταυτότητα του δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε.

«Όταν λέω ότι οι εγκληματίες που φτάνουν (σ.σ. στη χώρα) είναι πολύ χειρότεροι από τους εγκληματίες που έχουμε μέσα στη χώρα, αυτή η δήλωση έχει επανειλημμένα αντικρουστεί από τους Δημοκρατικούς και τα "Μέσα Ενημέρωσης που παράγουν Ψευδείς Ειδήσεις" ("Fake News Media"), αλλά αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια», τόνισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος που αναλαμβάνει στις 20 Ιανουαρίου τα προεδρικά του καθήκοντα.

Το μεταναστευτικό ήταν από τα κύρια θέματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

