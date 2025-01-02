Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από την ουκρανική τηλεόραση ότι ο «απρόβλεπτος» Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος επιστρέφει στον Λευκό Οίκο για να αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου – ενδεχομένως να αποδειχθεί «καθοριστικός» παράγοντας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στη χώρα του.

«Ο Τραμπ ενδεχομένως να είναι καθοριστικός (…) σε αυτόν τον πόλεμο. Μπορεί να μας βοηθήσει να σταματήσουμε τον Πούτιν. Είναι πολύ ισχυρός και απρόβλεπτος», είπε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική συνέντευξη, εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ «επιθυμεί πραγματικά τον τερματισμό του πολέμου».

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ δημιουργεί στο Κίεβο ελπίδες για λήψη τολμηρών αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξή της –, αλλά και ανησυχία για τυχόν μείωση της αμερικανικής βοήθειας σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο εξαιτίας των επικρίσεων που είχε εκφράσει προεκλογικά ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, πρόσφατα φάνηκε να ρίχνει νερό στο κρασί του, αποδεχόμενος να αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση κατεχόμενων εδαφών, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ και αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, έχουν ρίξει στο τραπέζι την ιδέα ανάπτυξης ξένης στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, όμως ο Ζελένσκι ξεκαθαρίζει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία δεν πρέπει να υπονομεύσει την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.