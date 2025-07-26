Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καμπότζη στις εχθροπραξίες με την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Άμυνας της Πνομ Πεν, ενώ πάνω από 35.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

BREAKING: The Cambodian Army just launched a new attack on Thailand in the Trat Province, which hasn’t seen any border clashes so far. pic.twitter.com/oI5S0abrOL July 26, 2025

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Μαλί Σοτσετά, νεκροί είναι πέντε στρατιωτικοί και οκτώ πολίτες.

Οι ανταλλαγές σφοδρών πυρών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο γειτονικών βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας άρχισαν προχθές Πέμπτη, στο πλαίσιο της διένεξής τους για την κυριαρχία σε εδάφη στα σύνορά τους εδώ και δεκαετίες.

#Cambodia / #Thailand 🇰🇭🇹🇭: "Royal Thai Army" soldiers opening fire on Cambodian positions on the border.



Thai soldiers are using #USA-made 🇺🇸 M16A4 assault rifles; 40mm M203 under-barrel grenade launcher and M433 HEDP grenades. pic.twitter.com/UaDqWY69hB — War Noir (@war_noir) July 25, 2025

🇰🇭🇹🇭 The Thai and Cambodia conflict still hit.



Royal Cambodian Army soldiers fire on Thai positions on the border.



1/ pic.twitter.com/LAJoakGIKg — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 25, 2025

