Καμπότζη: 13 νεκροί στις εχθροπραξίες με την Ταϊλάνδη - Βίντεο

Οι ανταλλαγές σφοδρών πυρών ανάμεσα στα δυο γειτονικά βασιλεία άρχισαν την Πέμπτη - Εδώ και δεκαετίες η διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη στα σύνορά τους

Καμπότζη: 13 νεκροί στις εχθροπραξίες με την Ταϊλάνδη

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καμπότζη στις εχθροπραξίες με την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Άμυνας της Πνομ Πεν, ενώ πάνω από 35.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Μαλί Σοτσετά, νεκροί είναι πέντε στρατιωτικοί και οκτώ πολίτες.

Οι ανταλλαγές σφοδρών πυρών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο γειτονικών βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας άρχισαν προχθές Πέμπτη, στο πλαίσιο της διένεξής τους για την κυριαρχία σε εδάφη στα σύνορά τους εδώ και δεκαετίες.

