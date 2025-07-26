Περίπου το 20% των εργαζομένων στην αμερικανική εθνική υπηρεσία αεροναυτικής και διαστήματος θα αποχωρήσει το προσεχές διάστημα από τις τάξεις της, έκανε γνωστό εκπρόσωπος της NASA χθες Παρασκευή.

Αναμένεται να αποχωρήσουν περίπου 3.870 εργαζόμενοι, όμως ο αριθμός αυτός ενδέχεται να μεταβληθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στην υπηρεσία θα μειωθεί έτσι σε περίπου 14.000.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τους τομείς ειδίκευσης των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν.

Πηγή: skai.gr

