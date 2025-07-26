Δυτική Όχθη: Δυο νεκροί από πυρά του Ισραήλ

Η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε γνωστό ότι δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή από πυρά ανδρών του στρατού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε επίσης ότι έφηβος 14 ετών, ο Μοχάμεντ Χάλεντ Μαμπρούκ, υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί από ισραηλινές σφαίρες την Τετάρτη, όταν ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση στον καταυλισμό αλ Άιν, κοντά στη Νάμπλους, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου, «Παλαιστίνιος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη, σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής κοντά στο χωριό Μπέιτ Φατζάρ», βόρεια της πόλης της Χεβρώνας.

Ο ισραηλινός στρατός από τη δική του πλευρά ανέφερε ότι μέλος των δυνάμεων ασφαλείας πυροβόλησε εναντίον «τρομοκράτη οπλισμένου με μαχαίρι», ο οποίος «πέταγε πέτρες» εναντίον του ισραηλινού οικισμού Μιγκντάλ Οζ, που γειτονεύει με το Μπέιτ Φατζάρ. Ο δράστης «εξουδετερώθηκε», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο του Ουάντι Μοχάμαντ Σαμάμρα, 19 ετών, ο οποίος «σκοτώθηκε από πυρά των δυνάμεων κατοχής κοντά στο Αλ Ζαχιρίγια», χωριό στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακής περιοχής υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε το συμβάν αυτό.

Για τα πυρά την Τετάρτη στον καταυλισμό αλ Άιν, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για έφοδο ανδρών του με σκοπό τη σύλληψη Παλαιστίνιου ο οποίος είχε διαπράξει, κατ’ αυτόν, επίθεση εναντίον τριών λεωφορείων στο Ισραήλ την 20ή Φεβρουαρίου.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP χθες, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για τον θάνατο του εφήβου.

Η βία στη Δυτική Όχθη, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο στη Δυτική Όχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα του οποίου ήταν άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 965 Παλαιστίνιοι, μαχητές αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τουλάχιστον 35 Ισραηλινοί, στρατιωτικοί και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

