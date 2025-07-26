Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο στο Περού

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στο Περού, στην περιφέρεια Χουνίν, στο κεντρικό τμήμα των Άνδεων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Κατά τον ραδιοφωνικό σταθμό RPP, πάνω από εξήντα άνθρωποι επέβαιναν στο λεωφορείο που βγήκε από τον δρόμο σε περιοχή με ελικοειδείς στροφές κι έπεσε σε γκρεμό βάθους κάπου πενήντα μέτρων.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα Λίμα στη Λα Μερσέδ, στον Αμαζόνιο.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι τραγικά συχνά στο Περού· στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, σε απροσεξίες οδηγών, στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου και στην έλλειψη σήμανσης.

Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.

Πηγή: skai.gr

