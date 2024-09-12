Η Κάμαλα Χάρις θέλει ακόμη ένα ντιμπέιτ

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως οι Αμερικανοί ψηφοφόροι το αξίζουν να έχουν άλλη μια τηλεμαχία μεταξύ της ίδιας και του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές της σε προεκλογική συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ότι δεν θα κάνει άλλο ντιμπέιτ πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Οι δύο υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι σε μια τηλεμαχία στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη βράδυ.

Η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, προηγείται του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ με 47% έναντι 42% στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αυξάνοντας το πλεονέκτημά της μετά το debate, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη.

Η διήμερη δημοσκόπηση έδειξε ότι η Χάρις έχει προβάδισμα πέντε ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, αυξάνοντας το ποσοστό του 4% που είχε έναντι του Τραμπ σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos στις 21-28 Αυγούστου.

Ητηλεμαχία στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις και του πρώην προέδρου και υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ προσέλκυσε 57,5 εκατομμύρια τηλεθεατές σε επτά τηλεοπτικά δίκτυα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Nielsen που ανακοινώθηκαν χθες Τετάρτη.

Το ντιμπέιτ το βράδυ της Τρίτης ήταν η πρώτη φορά που οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου συναντιόντουσαν πρόσωπο με πρόσωπο.

Η τηλεθέαση ξεπέρασε τα περίπου 51 εκατομμύρια άτομα που παρακολούθησαν τον Τραμπ να συζητά με τον τότε υποψήφιο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον Ιούνιο.

