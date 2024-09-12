Αφγανιστάν: Άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων

"Ένοπλοι άνδρες" σκότωσαν σήμερα "αμάχους" κατά τη διάρκεια επίθεσης στην επαρχία Νταϊκούντι, στο κεντρικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Αμπντούλ Ματίν Κάνι.

"Άγνωστοι ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν αμάχους", δήλωσε προσθέτοντας ότι περισσότερα στοιχεία θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τοπική πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι η επίθεση είχε "14 νεκρούς και τέσσερις τραυματίες", απολογισμός που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί αμέσως από επίσημη ή ανεξάρτητη πηγή.

Τα αφγανικό μέσο ενημέρωσης Tolo news έκανε επίσης λόγο για 14 νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, επικαλούμενο τοπικές πηγές.

Το Tolo news μετέδωσε ότι τα θύματα της επίθεσης είχαν συγκεντρωθεί για να υποδεχτούν τους προσκυνητές που επέστρεφαν από την Κερμπάλα, έναν από τους ιερότερους τόπους του σιιτικού Ισλάμ, στο κεντρικό Ιράκ.

Αξιωματούχος του νοσοκομείου στο Νίλι, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νταϊκούντι, που κατοικείται κυρίως από σιίτες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι "περιμένουμε τέσσερις τραυματίες". Το νοσηλευτικό προσωπικό "ενημερώθηκε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για την εισαγωγή και την περίθαλψη των τραυματιών", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

