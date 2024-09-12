Τραμπ: Δεν θα γίνει τρίτο άλλο ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δε θα συμμετάσχει σε άλλο εκλογικό ντιμπέιτ απέναντι στην αντίπαλό του, υποψήφια των Δημοκρατικών, αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

"ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΙΤΟ ΝΤΙΜΠΕΙΤ!" έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, μετά τη συμμετοχή του στην τηλεμαχία απέναντι στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον Ιούνιο και σε δεύτερη απέναντι στην Χάρις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση, η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, προηγείται του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ με 47% έναντι 42% στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αυξάνοντας το πλεονέκτημά της μετά το debate, το οποίο οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι κέρδισε, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

