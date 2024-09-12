Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση κατά σιιτών

Το περιφερειακό παρακλάδι της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Αφγανιστάν (ISIS-K) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση νωρίτερα σήμερα κατά σιιτών στο κεντρικό Αφγανιστάν, με τις αρχές των Ταλιμπάν να μιλούν για "αμάχους νεκρούς που σκοτώθηκαν από ενόπλους" χωρίς να δώσουν μέχρι τώρα περισσότερα στοιχεία.

Το όργανο προπαγάνδας της σουνιτικής τζιχαντιστικής οργάνωσης ανέφερε σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε απόψε ότι "15 σιίτες σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση που πραγματοποίησαν στρατιώτες του χαλιφάτου στο κεντρικό Αφγανιστάν".

Ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών Αμπντούλ Ματίν Κάνι, από την πλευρά του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι "άγνωστοι ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν πολίτες" στην επαρχία Νταϊκούντι, στο κεντρικό Αφγανιστάν. Ο Κάνι πρόσθεσε ότι περισσότερα στοιχεία θα ανακοινωθούν αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

