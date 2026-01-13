Η «ιστορική» παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν καθοριστική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, παρά τη μείωση των στρατευμάτων σε παρελθοντικές δεκαετίες.

Η Γερμανία παραμένει βασικός πυλώνας της αμερικανικής στρατιωτικής στρατηγικής στην Ευρώπη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν, ιστορικά, μία σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, η οποία με τη σειρά της αποτελεί βασικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής εθνικής άμυνας μετά τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Και παρότι ο αριθμός των στρατευμάτων έχει φυσικά μειωθεί σημαντικά από εκείνη την εποχή, ο αμερικανικός στρατός εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να διατηρεί ισχυρή παρουσία στη Γερμανία.



Ο συνολικός αριθμός του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού έχει αυξηθεί αισθητά στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, από λιγότερους από 39.000 το 2019 σε πάνω από 50.000 το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν την στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αποστέλλοντας στρατιώτες σε βάσεις στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Συντονισμός μέσω… Γερμανίας

Η στρατηγική σημασία της Γερμανίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο ότι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση EUCOM εδρεύει στην Στουτγάρδη: Από τη νοτιοδυτική γερμανική πόλη λειτουργεί ως συντονιστική δομή για όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις σε 51 ευρωπαϊκές χώρες.



Η EUCOM περιγράφει την αποστολή της ως την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της αποτροπής συγκρούσεων, του υποστηρικτικού ρόλου σε συμμαχίες όπως αυτή το ΝΑΤΟ και της αντιμετώπισης διακρατικών απειλών. Η EUCOM τελεί υπό τη διοίκηση του αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, επίσης στην Ευρώπη, και το Σώμα Πεζοναυτών Ευρώπης και Αφρικής, οι οποίες διαθέτουν εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Η Γερμανία φιλοξενεί πέντε από τα επτά στρατόπεδα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη (τα άλλα δύο βρίσκονται στο Βέλγιο και την Ιταλία). Η διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εδρεύει στο στρατόπεδο του Βισμπάντεν, κοντά στη Φρανκφούρτη.

Η «ιστορική» παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία

Από το 1945 έως το 1955, εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Σοβιετικοί στρατιώτες στάθμευσαν στη Γερμανία. Το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας πέρασε υπό σοβιετικό έλεγχο – η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή απλά και ως Ανατολική Γερμανία ιδρύθηκε το 1949. Στη Δυτική Γερμανία μετά τη λήξη του πολέμου οι συμμαχικές δυνάμεις διατηρούσαν βάσει του Καταστατικού Κατοχής τον πλήρη έλεγχο σε θέματα αφοπλισμού και αποστρατικοποίησης.



Μετά τη λήξη της στρατιωτικής κατοχής, η χώρα ανέκτησε πάλι τον έλεγχο της αμυντικής της πολιτικής, μέσω μίας νέας συμφωνίας με το ΝΑΤΟ. Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε το 1954, επιτρέπει έως σήμερα τη μόνιμη παρουσία νατοϊκών στρατευμάτων στη Γερμανία. Ο αριθμός αυτών των αμερικανικών στρατιωτικών μειώθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το 1990. Και παρά την αύξησή του κατά τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός παραμένει μόνο ένα κλάσμα εκείνου της μεταπολεμικής περιόδου.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Πηγή: Deutsche Welle

