Επικοινωνία Τραμπ - Ισίμπα για τους δασμούς και τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή, κατά την οποία συζήτησαν τους δασμούς και τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o Τραμπ προσπάθησε να αξιοποιήσει τις απειλές του για δασμολογικούς περιορισμούς για να συνάψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της συμμάχου των ΗΠΑ, Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία θα παραμείνει σταθερή στο αίτημά της για αναθεώρηση των αμερικανικών δασμών και δεν θα δεχτεί μερική συμφωνία, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τόκιο για τους δασμούς, Ριοσέι Ακαζάβα.

Στο διπλωματικό μέτωπο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν αργά την Πέμπτη (ώρα ΗΠΑ) ή την Παρασκευή (ώρα Μέσης Ανατολής και Ασίας).

Η Ιαπωνία καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς τες «κλιμακούμενες», ενώ οι ΗΠΑ τις χαρακτήρισαν ως μορφή «μονομερούς δράσης» και δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον δεν εμπλέκεται.

«Ο πρωθυπουργός Ισίμπα επανέλαβε τις απόψεις της Ιαπωνίας σχετικά με τα δασμολογικά μέτρα των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων Ιαπωνίας-ΗΠΑ μέχρι σήμερα», ανέφερε το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων υπουργών προκειμένου να επιτευχθεί μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία».

Το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Οι Τραμπ και Ισίμπα αναμένεται να συναντηθούν στον Καναδά στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

