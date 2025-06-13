Το Ισραήλ εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία του κατά του Ιράν, συντρίβοντας μέσα σε λίγες ώρες κρίσιμες υποδομές του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος και εξοντώνοντας τη στρατιωτική ηγεσία σε μια «εκστρατεία αποκεφαλισμού» που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στη Μέση Ανατολή.

Λίγες μόλις ώρες αφότου διακήρυξε ότι το Ιράν είναι «απολύτως προετοιμασμένο» για οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση, ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα.

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα μαζικό κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιχειρήσεων που έχουν στόχο όχι μόνο την αποτροπή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος αλλά και την πολιτική και στρατιωτική παράλυση του καθεστώτος της Τεχεράνης, αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Πρόκειται για μια προσέγγιση παρόμοια με εκείνη που έχει εφαρμόσει το Ισραήλ με καταστροφική αποτελεσματικότητα εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, όπου οι μυστικές επιχειρήσεις μετατρέπονται ταχύτατα σε ισχυρά πλήγματα με προηγμένο οπλισμό.

Μέσα στις πρώτες ώρες, το Ισραήλ ανέφερε πως εξόντωσε κορυφαία στρατιωτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ηγετικά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και της πολεμικής αεροπορίας, επιχειρώντας να αποκόψει τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ από την ιεραρχία της άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ, μία βασική τοποθεσία για την παραγωγή σχάσιμου υλικού για κατασκευή πυρηνικής βόμβας, καθώς και σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τμήματα του τεράστιου βαλλιστικού οπλοστασίου του Ιράν. Οι επιθέσεις έπληξαν ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών συνοικιών του βόρειου Ιράν, όπου διαμένει μεγάλο μέρος της ιρανικής ελίτ. Το Ισραήλ στοχοποίησε επίσης Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες, καθώς τουλάχιστον πέντε εξ αυτών σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συνολικά, το Ισραήλ εξαπέλυσε πέντε κύματα επιδρομών με εκατοντάδες πολεμικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενώ συνέχισε την επίθεση και το απόγευμα. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, σε μια εκστρατεία που αποσκοπεί είτε στην εξαναγκαστική επιστροφή του καθεστώτος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είτε στην πλήρη αποδυνάμωσή του εξαιτίας των καταστροφών που έχει υποστεί από τις επιθέσεις.

Επιχείρηση «αποκεφαλισμού» κατά της ηγεσίας του Ιράν

Αντιμέτωπο με ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων, το Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ να «αναμένει σκληρή τιμωρία», ωστόσο δεν κατάφερε να απαντήσει αποτελεσματικά. Όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, εκτοξεύθηκαν 100 drones κατά του Ισραήλ, τα οποία καταρρίφθηκαν καθ’ οδόν, με τη βοήθεια της Ιορδανίας.

Ωστόσο, την παρασκευή το Ιράν εξαπέλυσε τα αντίποινά του κατά του Ισραήλ. Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τουλάχιστον επτά σημεία γύρω από το Τελ Αβίβ το βράδυ της Παρασκευής. Βίντεο από το Τελ Αβίβ καταγράφει τουλάχιστον μία μεγάλη έκρηξη στο έδαφος από προφανές χτύπημα πυραύλου και μία πολυκατοικία να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ιερουσαλήμ καθώς πύραυλοι διέσχιζαν τον ουρανό, μέρος της εκστρατείας αντιποίνων του Ιράν, έπειτα από τα αλλεπάλληλα ισραηλινά πλήγματα που κατέστρεψαν την ιρανική στρατιωτική ηγεσία και έπληξαν κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις.



«Αυτό δεν είναι συμβολικό πλήγμα», δήλωσε ο Μαρκ Ντούμποβιτς, επικεφαλής του think tank Foundation for Defense of Democracies. «Πρόκειται για μια εκστρατεία αποκεφαλισμού που στοχεύει το πυρηνικό κέντρο του Ιράν και την υποδομή της διοίκησης».

Οι στόχοι ξεπέρασαν κατά πολύ τα κλασικά πυρηνικά συγκροτήματα και επεκτάθηκαν σε κέντρα αποφάσεων και πρόσωπα-κλειδιά της θεοκρατικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορούν να δώσουν εντολή για αντίποινα.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ διεξήγαγε επιχειρήσεις εντός του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης ηγετικών στόχων στην Τεχεράνη, δήλωσε την Παρασκευή ένα άτομο που γνωρίζει τις επιχειρήσεις. Η Μοσάντ εισήγαγε επίσης λαθραία εκρηκτικά drones και άλλα κατευθυνόμενα όπλα στο Ιράν πριν από την εκστρατεία, είπε το άτομο. Καθώς οι επιθέσεις ξεκινούσαν, οι δυνάμεις της Μοσάντ στο έδαφος χρησιμοποίησαν τα όπλα για να επιτεθούν στην ιρανική αεράμυνα και τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, βοηθώντας να ανοίξει η δίοδος για τα πολεμικά αεροσκάφη και αμβλύνοντας την ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει.

Μεταξύ των υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματικών που σκοτώθηκαν είναι ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Μοχαμάντ Μπαγκερί και ο στρατηγός Γκολάμ Αλί Ρασίντ. Η ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι εξοντώθηκε σχεδόν ολόκληρη η ηγεσία της αεροπορίας των Φρουρών, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της και του επικεφαλής του drone warfare, καθώς είχαν συγκεντρωθεί σε υπόγειο κέντρο επιχειρήσεων.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή αυτού που πιθανότατα θα εξελιχθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό επεισόδιο από τις προηγούμενες άμεσες συγκρούσεις Ισραήλ και Ιράν», προειδοποιεί ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ (INSS). «Αυτή τη φορά, φαίνεται ότι πρόκειται για μια «ολομέτωπη εκστρατεία», με συνέπειες βαθιές και μακροχρόνιες τόσο για το μέλλον του Ιράν όσο και για τη σταθερότητα της περιοχής».

Οι επιθέσεις αιφνιδίασαν την ιρανική ηγεσία και θυμίζουν τη στρατηγική που ακολούθησε το Ισραήλ το φθινόπωρο κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – της ισχυρότερης πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν. Σε μια δίμηνη εκστρατεία, το Τελ Αβίβ εξόντωσε μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ, επιτέθηκε σε ηγετικά στελέχη σε bunkers και αποδεκάτισε την αλυσίδα διοίκησης της οργάνωσης.

Ανάλογη στρατιωτική λογική εφαρμόστηκε και στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Γάζα, με το Ισραήλ να αφήνει ελάχιστους από τους προπολεμικούς ηγέτες της οργάνωσης εν ζωή.

«Αν παραλύσεις τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μπορείς να πετύχεις πολλά. Το είδαμε αυτό με τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Γιάκοβ Αμιντρoρ, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ και νυν ερευνητής στο Jewish Institute for National Security of America (JINSA) με έδρα την Ουάσιγκτον.

Η ισραηλινή επίθεση ίσως να μην καταφέρει να αποτρέψει μακροπρόθεσμα την Τεχεράνη από την ανασυγκρότηση του πυρηνικού της προγράμματος. Ωστόσο, μπορεί να το καθυστερήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε η απειλή να καταστεί τελικά μη επίκαιρη. Ο Αμιντρoρ είπε ότι όταν το Τελ Αβίβ κατέστρεψε τον ιρακινό πυρηνικό αντιδραστήρα το 1981, πολλοί είπαν πως η Βαγδάτη θα τον ανοικοδομήσει, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Η στοχευμένη εξόντωση ηγετών μπορεί επίσης να έχει βαθύ αντίκτυπο. Το σφυροκόπημα του Ισραήλ σίγησε πάνω από έναν χρόνο επιθέσεων της Χεζμπολάχ και εξανάγκασε την οργάνωση να αποδεχθεί εκεχειρία που προβλέπει τη διάλυση των θέσεών της στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ.

Το Ιράν, όμως, αποτελεί έναν σαφώς πιο σύνθετο και ισχυρό αντίπαλο. Ενώ η Χεζμπολάχ κατέρρευσε γρήγορα, η Τεχεράνη έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει απώλειες και να συνεχίσει, με το Ισραήλ να απέχει ακόμη αρκετά από το να αισθάνεται ασφαλές ότι έχει πλήξει σε βάθος το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναγνώρισε τη σοβαρότητα των πληγμάτων νωρίς το πρωί της Παρασκευής, παρότι το καθεστώς προχώρησε ήδη σε αντικατάσταση των ανώτερων στρατιωτικών διοικητών που σκοτώθηκαν.

«Αρκετοί διοικητές και επιστήμονες μαρτύρησαν στις εχθρικές επιθέσεις», δήλωσε ο Χαμενεΐ. «Οι διάδοχοί τους και οι συνάδελφοί τους θα αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους, θεού θέλοντος».





Πηγή: skai.gr

