Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το τέλος της «μπότας στο έδαφος»: Για πρώτη φορά, επιχείρηση στο μέτωπο ολοκληρώνεται αποκλειστικά με μη επανδρωμένα συστήματα, χωρίς την άμεση εμπλοκή πεζικού.

Από τον στρατιώτη στον χειριστή: Ο πόλεμος μετατοπίζεται από την ανθρώπινη αντοχή στην τεχνολογική υπεροχή, με τον στρατιώτη να λειτουργεί πλέον ως χειριστής συστημάτων από απόσταση.

Τα drones δεν είναι πια μόνο «μάτια» στον ουρανό, αλλά το χέρι που κρατά τη σκανδάλη. Οι μηχανές αυτές μαθαίνουν να «σκέφτονται» μόνες τους, να αναγνωρίζουν τον στόχο και να συνεχίζουν την αποστολή τους.

Η είδηση που ήρθε από το μέτωπο της Ουκρανίας, όπως τη μετέφερε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιγράφει κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα ακουγόταν σχεδόν αδιανόητο: μια ρωσική οχυρωμένη θέση κατελήφθη χωρίς να πατήσει το πόδι του ούτε ένας Ουκρανός στρατιώτης. Η μάχη δόθηκε από drones και επίγεια ρομπότ, ενώ οι άνθρωποι-χειριστές βρίσκονταν χιλιόμετρα μακριά, κοιτάζοντας μια οθόνη.

Δεν μιλάμε πλέον για ένα νέο όπλο, αλλά για τον μετασχηματισμό του πολέμου από την αναμέτρηση της ανθρώπινης αντοχής σε αναμέτρηση τεχνολογικών συστημάτων.

Από τα drones στα επίγεια ρομπότ

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα drones έχουν γίνει καθημερινότητα στο πεδίο της μάχης. Σε αυτή την 4ετία, Μόσχα και Κίεβο δεν έχουν αναμετρηθεί μόνο στο έδαφος, αλλά έχουν επιδοθεί και σε μια παράλληλη κούρσα τεχνολογίας.

Η Ουκρανία, ειδικά, έχει εξελίξει τα FPV drones σε βασικό εργαλείο ακριβείας, με δυνατότητα στοεχυμένων πληγμάτων σε γραμμές άμυνας, οχήματα και στρατιωτικές θέσεις στο μέτωπο, με χαμηλό κόστος και μεγάλη ευελιξία.

Για αιώνες, ο πόλεμος ήταν η πιο ωμή ανθρώπινη εμπειρία. Ο φόβος, η κόπωση και το ένστικτο της επιβίωσης καθόριζαν πολλές φορές το αποτέλεσμα της μάχης. Σήμερα, η Ουκρανία μας δείχνει μια άλλη πραγματικότητα. Τα επίγεια ρομπότ (UGVs) που εισβάλλουν στα χαρακώματα δεν έχουν το αίσθημα του φόβου. Πρόκειται για ρομποτικές πλατφόρμες που κινούνται στο έδαφος, είτε τηλεχειριζόμενες είτε με περιορισμένη αυτονομία, και χρησιμοποιούνται για αναγνώριση, μεταφορά ή υποστήριξη επιχειρήσεων σε ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές.

Σε συνθήκες ηλεκτρονικού πολέμου, όπου οι παρεμβολές συχνά «κόβουν» την επικοινωνία, πολλά από αυτά τα συστήματα βασίζονται σε αισθητήρες και λογισμικό που τους επιτρέπει να συνεχίζουν την αποστολή τους ακόμη και με περιορισμένη σύνδεση με τον χειριστή.

Σταδιακή κανονικοποίηση των μη επανδρωμένων συστημάτων

Ετσι, ο άνθρωπος μετακινείται πιο πίσω από την πρώτη γραμμή. Ο χειριστής δεν βρίσκεται στο σημείο της σύγκρουσης, αλλά σε απόσταση ασφαλείας, όπου συντονίζει και κατευθύνει τις επιχειρήσεις μέσω ψηφιακών συστημάτων.

Το προηγούμενο

Αν το 2020 ήταν η χρονιά που τα drones ακύρωσαν τα τανκς, το 2026 είναι η χρονιά που τα ρομπότ άρχισαν να αντικαθιστούν τον στρατιώτη στα χαρακώματα.

Στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020, η εκτεταμένη χρήση οπλισμένων drones άλλαξε σημαντικά την ισορροπία στο πεδίο της μάχης, καθώς τεθωρακισμένα και αντιαεροπορικά συστήματα μπορούσαν να πληγούν πριν υπάρξει άμεση επαφή δυνάμεων.

Αντίστοιχα, στη Συρία και στο Ιράκ, μη επανδρωμένα εναέρια μέσα χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για αναγνώριση και στοχευμένα πλήγματα, μειώνοντας την ανάγκη για άμεση ανθρώπινη παρουσία σε επικίνδυνες ζώνες. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έλεγχος του εδάφους παρέμενε έργο των χερσαίων δυνάμεων.

Καθρέφτης του μέλλοντος

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μας δείχνει μόνο νέα όπλα, αλλά μια βαθύτερη μετατόπιση. Η ισχύς δεν ανήκει πια απαραίτητα σε εκείνον που έχει τις περισσότερες «μπότες στο έδαφος», αλλά σε εκείνον που έχει το καλύτερο λογισμικό και την ταχύτερη αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Τα μη επανδρωμένα συστήματα δεν λειτουργούν πλέον μόνο υποστηρικτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταχθεί στον πυρήνα των επιχειρήσεων, επηρεάζοντας τον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι αποστολές.

Την ίδια στιγμή, αλλάζει και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος από άμεσος εκτελεστής επιχειρήσεων μετατρέπεται σε χειριστή και συντονιστή σύνθετων τεχνολογικών δικτύων.

Το ερώτημα

Όμως, πίσω από την τεχνολογική υπεροχή, αναδύεται κι ένα ηθικό ερώτημα. Όταν μια μηχανή λαμβάνει αποφάσεις στο πεδίο οι οποίες περνούν μέσα από συστήματα αυτοματοποίησης και αλγορίθμους, πού αρχίζει και πού τελειώνει η ανθρώπινη ευθύνη;

Αν η τεχνολογία κάνει τον πόλεμο «πιο εύκολο» και λιγότερο αιματηρό για τη μία πλευρά, μήπως τον κάνει και πιο συχνό; Το ερώτημα αυτό δεν είναι πια θεωρητικό. Βρίσκεται ήδη στα τραπέζια διεθνών οργανισμών, καθώς δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο όπου η απόσταση από τις συνέπειες των πράξεων μεγαλώνει.

Πηγή: skai.gr

