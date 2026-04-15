Νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την Τετάρτη, ως απάντηση στην αντίθεση του ποντίφικα στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε εμφανώς χαμηλότερους τόνους πάντως, ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social αναφέρει:

«Θα μπορούσε κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες, και ότι είναι απολύτως απαράδεκτο το Ιράν να διαθέτει πυρηνική βόμβα; Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Απογοητευμένος από τη στάση του Πάπα ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε συνέδριο του συντηρητικού οργανισμού Turning Point USA (TPUSA) στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια ότι εξακολουθεί να θαυμάζει τον Πάπα Λέοντα, παρά το γεγονός ότι αισθάνεται «απογοητευμένος» από την κριτική του ποντίφικα για τις πολιτικές των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Βανς δήλωσε ότι ο Πάπας έκανε λάθος που είπε ότι οι πολιτικές προσωπικότητες δεν πρέπει να χειρίζονται το σπαθί προσθέτοντας ότι ο ποντίφικας θα πρέπει «να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».

«Ήταν ο Θεός με το μέρος των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τη Γαλλία από τους Ναζί; Ήταν ο Θεός με το μέρος των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα του Ολοκαυτώματος και απελευθέρωσαν αυτούς τους αθώους ανθρώπους από εκείνους που είχαν επιβιώσει από το Ολοκαύτωμα; Σίγουρα πιστεύω ότι η απάντηση είναι ναι», είπε ο Βανς.

Πηγή: skai.gr

