Ρομπότ κατέλαβαν θέσεις του ρωσικού στρατού για πρώτη φορά στην ιστορία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε ρωσική θέση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά επίγεια ρομποτικά συστήματα και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

«Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πολέμου, εχθρική θέση καταλήφθηκε αποκλειστικά από μη επανδρωμένες πλατφόρμες -επίγεια συστήματα και drones», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Οι κατακτητές παραδόθηκαν και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς πεζικό και χωρίς απώλειες από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση επίγειων ρομποτικών συστημάτων, τα οποία προς το παρόν ελέγχονται από ανθρώπους από ασφαλή απόσταση, για την εκτέλεση διαφόρων επιθετικών αποστολών αλλά και για την απομάκρυνση τραυματιών από τη ζώνη θανάτου, όπου ομάδες διάσωσης θα μπορούσαν να σκοτωθούν από drones, σημειώνει το Politico.

Τον Ιανουάριο, το ουκρανικό επίγειο ρομπότ Droid TW-7.62, εξοπλισμένο με στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης για αυτόνομη ανίχνευση, εντοπισμό και παρακολούθηση στόχων, αιχμαλώτισε τρεις Ρώσους στρατιώτες, σύμφωνα με την ουκρανική αμυντική εταιρεία Devdroid.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στους πρώτους τρεις μήνες του 2026, τα επίγεια ρομποτικά συστήματα πραγματοποίησαν περισσότερες από 22.000 αποστολές στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.

«Με άλλα λόγια, σώθηκαν ζωές περισσότερες από 22.000 φορές, όταν ένα ρομπότ πήγε στις πιο επικίνδυνες περιοχές αντί για έναν στρατιώτη. Πρόκειται για υψηλή τεχνολογία που προστατεύει την ύψιστη αξία -την ανθρώπινη ζωή», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

