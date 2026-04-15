Ιλλιγιώδεις είναι οι αυξήσεις στις τιμές αγαθών πρώτης ανάγκης στην Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η τιμή της πατάτας αυξήθηκε 500% και του κρεμμυδιού 800%!

Η τιμή του κρέατος αυξήθηκε 800% στα τέσσερα χρόνια.

«Oι τιμές στα μακαρόνια αυξήθηκαν 500%, στις πατάτες 435%, στα φασόλια 470%, στις ντομάτες 412% και στα κρεμμύδι 800%!! Οι τιμές σε ένα χρόνια αυξήθηκαν 100%.

» Μα τι λέτε, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν 100%. Μας δίνουν νούμερα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απο την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μου που σήμερα είναι 4 ετών οι τιμές αυξήθηκαν τουλάχιστον 200%.

» Την τελευταία φορά πριν από 4 χρόνια που η Στατιστική Υπηρεσία είχε ανακοινώσει τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, το κιλό κόστιζε 111 λίρες. Σήμερα είναι 990 λίρες με αύξηση 787%! Ο λαός δεν τα βλέπει αυτά. Εγω τους ψήφισα, αλλά το μετανιώνω δεν θα τους ξαναψηφίσω».

Τούρκοι αναλυτές: Ο πύραυλος Tayfun είναι αρκετός για να αντιμετωπίσουμε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ

Μέτε Γιαράρ, στρατιωτικός αναλυτής: «Σήμερα κάποιοι συνέχεια απειλούν με τη συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ, Ελληνοκύπριοι. Οταν επισκέφθηκε ο Ινδός πρωθυπουργός μίλησαν και για εξάγωνη συμμαχία. Μα γιατί δεν έρχεστε μόνοι σας κι έχετε ανάγκη τέτοιες συμμαχίες; Γιατί δεν έρχεστε ένας ένας. Που και παρά τη συμμαχία σας δεν έρχεστε να μας αντιμετωπίσετε; Aυτός είναι ο λόγος. Η καταστροφή που θα προκαλέσουμε δεν έχει καμία σχέση με αυτή που προκαλεί το Ιράν, θα είναι μεγαλύτερη.

» Μόνο ο Tayfun είναι αρκετός, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αρκεί ο Tayfun. Eπίσης ο πύραυλος κρουζ είναι πιο ικανός. Μπορείς να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά απο τον βαλλιστικό πύραυλο. Αν αυτή είναι υπερηχητικοί πύραυλοό τότε περαστικά σας θα τον καταλάβετε αφου σας τσακίσει».

Πηγή: skai.gr

