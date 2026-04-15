Ιλλιγιώδεις είναι οι αυξήσεις στις τιμές αγαθών πρώτης ανάγκης στην Τουρκία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η τιμή της πατάτας αυξήθηκε 500% και του κρεμμυδιού 800%!
Η τιμή του κρέατος αυξήθηκε 800% στα τέσσερα χρόνια.
«Oι τιμές στα μακαρόνια αυξήθηκαν 500%, στις πατάτες 435%, στα φασόλια 470%, στις ντομάτες 412% και στα κρεμμύδι 800%!! Οι τιμές σε ένα χρόνια αυξήθηκαν 100%.
» Μα τι λέτε, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν 100%. Μας δίνουν νούμερα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απο την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μου που σήμερα είναι 4 ετών οι τιμές αυξήθηκαν τουλάχιστον 200%.
» Την τελευταία φορά πριν από 4 χρόνια που η Στατιστική Υπηρεσία είχε ανακοινώσει τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, το κιλό κόστιζε 111 λίρες. Σήμερα είναι 990 λίρες με αύξηση 787%! Ο λαός δεν τα βλέπει αυτά. Εγω τους ψήφισα, αλλά το μετανιώνω δεν θα τους ξαναψηφίσω».
Τούρκοι αναλυτές: Ο πύραυλος Tayfun είναι αρκετός για να αντιμετωπίσουμε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ
Μέτε Γιαράρ, στρατιωτικός αναλυτής: «Σήμερα κάποιοι συνέχεια απειλούν με τη συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ, Ελληνοκύπριοι. Οταν επισκέφθηκε ο Ινδός πρωθυπουργός μίλησαν και για εξάγωνη συμμαχία. Μα γιατί δεν έρχεστε μόνοι σας κι έχετε ανάγκη τέτοιες συμμαχίες; Γιατί δεν έρχεστε ένας ένας. Που και παρά τη συμμαχία σας δεν έρχεστε να μας αντιμετωπίσετε; Aυτός είναι ο λόγος. Η καταστροφή που θα προκαλέσουμε δεν έχει καμία σχέση με αυτή που προκαλεί το Ιράν, θα είναι μεγαλύτερη.
» Μόνο ο Tayfun είναι αρκετός, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αρκεί ο Tayfun. Eπίσης ο πύραυλος κρουζ είναι πιο ικανός. Μπορείς να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά απο τον βαλλιστικό πύραυλο. Αν αυτή είναι υπερηχητικοί πύραυλοό τότε περαστικά σας θα τον καταλάβετε αφου σας τσακίσει».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.