Η ICE έκανε το Μιλάνο Μινεάπολη

Η ιταλική πόλη διαδηλώνει σήμερα κατά της παρουσίας της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η τελετή έναρξης των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Νωρίς το απόγευμα, σε κεντρική πλατεία της ιταλικής συμπρωτεύουσας, εκπρόσωποι και μέλη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, μέχρι τα Πέντε Αστέρια και την Ιταλική Αριστερά και τους Οικολόγους συμμετείχαν σε διαμαρτυρία κατά μετάβασης μελών της ICE στην Ιταλία.



Στην κινητοποίηση θα δώσουν το «παρών» και η Ένωση Ιταλών Ανταρτών Παρτιζάνων (οι οποίοι πολέμησαν τους φασίστες και τους ναζί), όπως και το μεγαλύτερο ιταλικό συνδικάτο, Cgil. Όλοι με σφυρίχτρα στο στόμα, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους διαδηλωτές και όλους τους κατοίκους της Μινεσότα.



Μετά την σχετική αποκάλυψη από τον Τύπο, η ιταλική κυβέρνηση αποσαφήνισε ότι οι άνδρες της ICE δεν θα εμπλακούν στην διαχείριση της δημόσιας τάξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις, πρόκειται να συνεργαστούν με τις ιταλικές αρχές σε επίπεδο ερευνών για πρόληψη τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων. Παράλληλα είναι πιθανό να προσφέρουν προστασία στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς, κατά την τελετή έναρξης των Αγώνων στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου.



Έκαναν ότι δεν ήξεραν

Το όλο θέμα, όμως, παραμένει στην επικαιρότητα, διότι επί σειρά ημερών η κυβέρνηση Μελόνι επέμενε ότι δεν γνώριζε τίποτα για ενδεχόμενη παρουσία μελών της της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής. Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η Υπηρεσία αυτή στην πόλη μας δεν είναι ευπρόσδεκτη».



Σύμφωνα με γκάλοπ που παρουσίασε σήμερα το ιδιωτικό κανάλι La7, το 75% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα έπρεπε να εναντιωθεί στις επιλογές του Τραμπ, σε ότι αφορά την δράση της ICE και την όλη γραμμή προς τους μετανάστες. Παρά ταύτα με σημερινές της δηλώσεις στην εφημερίδα Il Foglio,η Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαιώνει την στρατηγική της αυτή συμμαχία.



«Δεν θεωρείτε παράδοξο το ότι εκείνοι που ασκούν συνεχώς κριτική σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για την παρουσία εκπροσώπων των αμερικανικών δυνάμεων ασφαλείας στους Χειμερινούς Αγώνες - όπως συμβαίνει πάντα μεταξύ συμμάχων - ζητούν συγχρόνως από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν να ασχολούνται με την άμυνά μας;» διερωτάται η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.



Πάνδημο «Όχι» στον Τραμπ



Την ίδια ώρα, όμως, βάσει του γκάλοπ του καναλιού La7, το 90% των Ιταλών καταδικάζει την στάση του Τραμπ για την Γροιλανδία και το 89% ζητά από την Μελόνι να δηλώσει ανοικτά αντίθετη στην χρήση των εμπορικών δασμών ως μοχλό πίεσης. Είναι σαφές ότι στην φάση αυτή υπάρχει έντονο πρόβλημα επικοινωνίας και κατανόησης, ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στις ευαισθησίες και αντιλήψεις των πολιτών.



Πηγή: Deutsche Welle

