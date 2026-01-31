Διαδοχικές εκρήξεις με τουλάχιστον 5 νεκρούς και 14 τραυματίες στο Ιράν

Διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ιράν, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στγιμής τα αίτια.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Αχβάζ του Ιράν πιθανότατα από διαρροή αερίου, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Tehran Times, η οποία επικαλείται τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, σύμφωνα με το Iran International. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η έκρηξη έγινε στη γειτονιά Κιανσάχρ, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια.

A second blast hit a residential building in southern Iran, this time in the city of Ahvaz, on Saturday, killing four members of one family, local media reported. Officials said the explosion struck the Kianshahr neighborhood, with two others pulled alive from the rubble.… pic.twitter.com/0i7G6Va49s — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Προηγουμένως, είχε αναφερθεί έκρηξη σε κτίριο της ιρανικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Η κρατική τηλεόραση υπογράμμισε πως η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 14.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Οι εκρήξεις σημειώνονται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Έπειτα από φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ένοπλος βραχίονας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσαν ότι κτίρια των ναυτικών δυνάμεών τους στην επαρχία Χορμοζγκάν τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι "εντελώς ψευδείς".

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στην Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν (νοτιοδυτικά), στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Ρόιτερς.

