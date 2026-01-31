Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο της ιρανικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Η κρατική τηλεόραση υπογράμμισε πως η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

BREAKING:



A loud explosion has been reported in a building in the Azadegan district of Bandar Abbas in southern Iran, with residents saying the blast was strong enough to be heard across the city. pic.twitter.com/ZnaOXmgn4U — Visegrád 24 (@visegrad24) January 31, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης ήταν στόχος της έκρηξης είναι «εντελώς ψευδείς».

Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες και πυροσβέστες.

Heavy explosion happened in Bandar Abbas, Iran.

The reason is yet unknown.pic.twitter.com/3FFQuzyiHb — Zahra Hamidia (@ZahraHamidia) January 31, 2026

Πηγή: skai.gr

