Έκρηξη σε κτίριο στην ιρανική πόλη Μπαντάρ Αμπάς - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε οκταώροφο κτίριο, σε αυτοκίνητα και καταστήματα - Άγνωστα προς το παρόν τα αίτια της έκρηξης

Ιράν

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο της ιρανικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Η κρατική τηλεόραση υπογράμμισε πως η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης ήταν στόχος της έκρηξης είναι «εντελώς ψευδείς».

Μπανταρ Αμπάς

Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες και πυροσβέστες. 

