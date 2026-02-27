Στις αρχές του 2025, η Αλβανίδα ηθοποιός Ανίλα Μπίσα συμφώνησε να δανείσει το πρόσωπο και τη φωνή της σε έναν εικονικό βοηθό για ένα διαδικτυακό portal κυβερνητικών υπηρεσιών — με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να προηγηθούν στη γραφειοκρατία. Όμως, όπως λέει, δεν συμφώνησε ποτέ να γίνει «ψηφιακή υπουργός» κατά της διαφθοράς και να την χρησιμοποιήσουν για πολιτικούς σκοπούς της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Η Μπίσα έκλαψε όταν είδε την «Ντιέλα» να μιλάει στο Αλβανικό κοινοβούλιο. «Σκέφτηκα "αυτή είναι η φωνή μου". Εκείνη η μέρα ήταν απαίσια για μένα» δήλωσε.

Όπως λέει, δεν έδωσε ποτέ την συγκατάθεσή της να χρησιμοποιηθεί το πρόσωπο και η φωνή της για πολιτικούς σκοπούς, που εξυπηρετεί η «ψηφιακή υπουργός».

«Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Σκέφτηκα ότι αν δεν αντιδράσω κάτι κακό θα συμβεί. Άνθρωποι που μισούν τον Ράμα μισούν και εμένα και αυτό είναι δύσκολο να το δεχτώ, με πληγώνει πολύ» τόνισε.

Τώρα, η Ανίλα Μπίσα έχει ξεκινήσει έναν νομικό αγώνα για να πάρει πίσω από την «Ντιέλα» το πρόσωπο και την φωνή της.

Στην αγωγή που έχει καταθέσει ζητά – εκτός των άλλων – ένα εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση για παραβίαση των δικαιωμάτων της εικόνας της.

Επίσης, ζητά από την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα τη χρήση της φωνής και της εικόνας της για τη Ντιέλα.

