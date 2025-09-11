Ένας νέος υπουργός στην Αλβανία, αρμόδιος για τις δημόσιες προμήθειες, δεν θα είναι ευάλωτος σε δωροδοκίες, απειλές ή προσπάθειες εύνοιας. Κι αυτό διότι η Ντιέλα, όπως ονομάζεται, είναι ένα ψηφιακά δημιουργημένο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Ντιέλα (το όνομά της σημαίνει ήλιος στα αλβανικά) θα διαχειρίζεται και θα απονέμει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω των οποίων η κυβέρνηση αναθέτει έργα σε ιδιωτικές εταιρείες.

«Η Ντιέλα είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν έχει φυσική παρουσία, αλλά έχει δημιουργηθεί εικονικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε ο Ράμα, παρουσιάζοντας το νέο του υπουργικό σχήμα. Θα συμβάλει, όπως είπε, ώστε η Αλβανία να γίνει «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση τέτοιων συμβολαίων υπήρξε εδώ και χρόνια πηγή σκανδάλων στη χώρα, την οποία ειδικοί χαρακτηρίζουν κόμβο εγκληματικών οργανώσεων που «ξεπλένουν» χρήματα από το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι και στους διαδρόμους της εξουσίας, γεγονός που περιπλέκει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Ράμα έχει θέσει ως στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, αλλά αναλυτές θεωρούν τον στόχο φιλόδοξο.

Η κυβέρνηση δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποια θα είναι η ανθρώπινη εποπτεία στη λειτουργία της Ντιέλα, ούτε για τους κινδύνους χειραγώγησης του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ντιέλα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στις αρχές του έτους ως εικονικός βοηθός στην πλατφόρμα e-Albania, παρέχοντας σε πολίτες και επιχειρήσεις κρατικά έγγραφα. Με ενδυμασία παραδοσιακής αλβανικής φορεσιάς, εξυπηρετεί μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει πιστοποιητικά με ηλεκτρονική σφραγίδα, περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ωστόσο, δεν έχουν πειστεί όλοι. Ένας χρήστης στο Facebook σχολίασε: «Ακόμη και η Ντιέλα θα διαφθαρεί στην Αλβανία». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η κλοπή θα συνεχιστεί και θα φταίει η Ντιέλα».

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, αναμένεται να συνέλθει την Παρασκευή, χωρίς να είναι σαφές αν η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.