Η Ισπανία ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για ένα περιστατικό που θεωρείται μετάδοση του ιού της γρίπης των χοίρων από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην παραλλαγή του A(H1N1)v, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών της Καταλονίας.

Οι υγειονομικές αρχές της Καταλονίας επιβεβαίωσαν το κρούσμα σε άνθρωπο στη Λέιντα. Πρόκειται για την τέταρτη αναφερόμενη μόλυνση ανθρώπου από αυτόν τον ιό στην Ισπανία από το 2009. Ένα άλλο κρούσμα είχε ανιχνευθεί στην Καταλονία τον Δεκέμβριο του 2023, σε μια φάρμα στη Λέιντα. Ειδικοί από τον ΠΟΥ, το Ισπανικό Κέντρο Συντονισμού Ειδοποιήσεων και Εκτάκτων Αναγκών Υγείας (CCAES) και την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας αξιολογούν από κοινού την περίπτωση.

Οι ιοί της γρίπης των χοίρων κυκλοφορούν ευρέως μεταξύ των ζώων, αλλά η μετάδοση σε ανθρώπους συμβαίνει σποραδικά. Οι υγειονομικές αρχές της Καταλονίας υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος μόλυνσης ανθρώπου από αυτόν τον ιό είναι πολύ χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό και χαμηλός για άτομα που εργάζονται με ζώα. Ωστόσο, όταν συμβαίνει μετάδοση, συνήθως προκαλεί ήπιες αναπνευστικές λοιμώξεις, αν και περιστασιακά έχουν εντοπιστεί και πιο σοβαρά περιστατικά.

Η άμεση έκθεση του ανθρώπου σε χοίρους είναι ο πιο κοινός παράγοντας κινδύνου για μόλυνση, ειδικά όταν υπάρχει απροστάτευτη, άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα. Όταν ανιχνεύεται μια μόλυνση σε άνθρωπο, ακολουθώντας τις διεθνείς συστάσεις, είναι απαραίτητη η ιχνηλάτηση επαφών και η εφαρμογή μέτρων ελέγχου για την πρόληψη της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η γρίπη των χοίρων δεν μεταδίδεται μέσω των τροφίμων, επομένως ο κίνδυνος προσβολής από τον ιό μέσω της κατανάλωσης προϊόντων χοιρινού κρέατος είναι «αμελητέος», ακόμη και κατά την οξεία φάση της λοίμωξης.

