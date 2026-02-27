Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok επέστρεψε στην Αλβανία μετά τη λήξη της ετήσιας απαγόρευσης που είχε επιβάλλει η κυβέρνηση πέρυσι, και συνδέθηκε φαινομενικά με τον θάνατο ενός εφήβου μετά από διαδικτυακό εκφοβισμό.

Η κυβέρνηση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα δήλωσε στο Reuters ότι το TikTok έλαβε μέτρα για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που είχαν τεθεί, και ότι η απαγόρευση βοήθησε στην άσκηση πίεσης προς την πλατφόρμα.

«Με τη σωστή στάση του απέναντι στις ανησυχίες μας, το TikTok μάς επιβεβαίωσε τη ρήση ότι "ο διάβολος δεν είναι τόσο μαύρος όσο φαίνεται"», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι έχουν εφαρμοστεί «σημαντικά φίλτρα για την ασφάλεια και τη γλώσσα».

Το TikTok αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν υπήρξε «καμία σύνδεση» μεταξύ της απαγόρευσης του TikTok και της παρέμβασης στις εκλογές και ότι ο «μοναδικός στόχος» ήταν η προστασία των παιδιών.

Κατηγορίες για λογοκρισία

Η λειτουργία του TikTok ανεστάλη στην Αλβανία μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 14χρονου αγοριού από συμμαθητή του, ένα έγκλημα που, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνέβη μετά από διαδικτυακή σύγκρουση των δύο. Εκείνη την εποχή, το TikTok είχε δηλώσει ότι η σύγκρουση δεν ξεκίνησε από την πλατφόρμα του.

Η αναστολή συνέπεσε επίσης με την περίοδο λίγων εβδομάδων πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

«Το κλείσιμο του TikTok ήταν σίγουρα μια κίνηση της κυβέρνησης Ράμα για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη», δήλωσε η Εντόνα Χακλάι από το μικρό κόμμα Shqiperia Behet, το οποίο πραγματοποιεί καθημερινές διαδηλώσεις έξω από το γραφείο του Ράμα από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η ίδια δεν παρέθεσε συγκεκριμένες αποδείξεις για τον ισχυρισμό της.

Η Αλβανία έχει συγκλονιστεί τους τελευταίους μήνες από βίαιες διαδηλώσεις μεταξύ της αστυνομίας και του κύριου αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος, που ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την απαγγελία κατηγοριών στην αναπληρώτρια πρωθυπουργό Μπελίντα Μπαλούκου για χειραγώγηση δημόσιων διαγωνισμών.

Ακτιβιστές ανησυχούν ότι η απαγόρευση του TikTok -ακόμη και αν άρθηκε- θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει περαιτέρω αποκλεισμούς εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων.

«Αυτό θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε ο Ισά Μιζιράι, πρόεδρος της Ένωσης Αλβανών Δημοσιογράφων. «Οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το προηγούμενο για να μπλοκάρει άλλα κοινωνικά δίκτυα ή ακόμα και να επιβάλει πλήρη διακοπή του διαδικτύου».

