Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, όπου ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο Think Tank «To Nόημα-Κρήτη» με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του Αύριο».

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή η ομιλία του στο Επιμελητήριο Ηρακλείου να συνοδευτεί με εξαγγελία για μία νέα πολιτική πρωτοβουλία, ωστόσο στο τέλος της ομιλίας του είπε πως θα ανακοινώσεις τις αποφάσεις του μελλοντικά

Οι πρώτες αναφορές του Αντώνη Σαμαρά αφορούσαν στην τοπική κοινωνία της Κρήτης:

«Η Κρήτη κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική κουβέντα. Είναι στο προσκήνιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθημερινές και δυστυχώς ανεξάντλητες καραβιές χιλιάδων παράνομων μεταναστών και βέβαια το πρόβλημα της δομής. Εν αναμονή του ΒΟΑΚ συνεχίζονται τα δυστυχήματα και παρατηρείται τεράστια ερήμωση των χωριών σε όλο το νησί.

Είδαμε και την αποχώρηση του TechMobil από τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα. Στο Καστέλι φτιάχνεται το μόνο διεθνές αεροδρόμιο στο οποίο δεν έχει σχεδιαστεί μέσο καθαρής δουλειάς για να εξυπηρετήσει χιλιάδες ταξιδιώτες που θα το χρησιμοποιήσουν. Προφανώς υπάρχουν και έργα που γίνονται. Δεν είναι όλα μαύρα. Η γενική εικόνα όμως είναι ότι η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει τον ιδιαίτερο τρόπο οικονομίας και ζωής που είχε μέχρι τώρα, κινδυνεύει δηλαδή να μεταμορφωθεί σε ένα υπερφορτωμένο τόπο μαζικού τουρισμού χωρίς να έχει τις απαραίτητες υποδομές».

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε για πολύ ώρα στην αδύναμη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης (της σημερινής, αλλά και της προηγούμενης) και στους επικίνδυνους αναθεωρητισμούς που εκφράζει όχι μόνο η Τουρκία, αλλά και η Βόρεια Μακεδονία.

«Εδώ στην Κρήτη, η Ελλάδα αμφισβητείται ανατολικά, βόρεια και προς το νότο με τη "γαλάζια μαύρη πατρίδα". Διεκδικεί πια ανοιχτά το Μισό Αιγαίο την ώρα που όλη η θαλάσσια περιοχή μας είναι ανοιχτή. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί βήμα - βήμα σε βάθος χρόνου σχεδιασμούς δεκαετιών. Κάνει πάντα μακροπρόθεσμα σχέδια. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι επιβάλλεται να κινηθούμε πριν και όχι μετά από τις καινούργιες τουρκικές πολιτικές παρανομίας και προκλήσεων. Πρέπει να προκαλέσουμε έκτακτη σύγκληση στην Ευρώπη με θέμα τιςς συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, γιατί η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει το δικό της γεωπολιτικό ορίζοντα που είναι ταυτόχρονα και ορίζοντας της Ευρώπης. Οι Τούρκοι ασελγούν την Αγία Σοφία. Έρχονται στο Αιγαίοι τα πλοία με τις τουρκικές σημαίες και κάνουν παρέλαση στα νησιά μας».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, έκανε προτάσεις όπως μείωση φορολογικών συντελεστών για τους μικρομεσαίους και κατάργηση της προκαταβολής φόρου, αλλά και μειώσεις των φόρων στα καύσιμα. Ισχυρίστηκε ότι σήμερα δεν υπάρχουν ηγέτες όπως στο παρελθόν στην Ευρώπη και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και ότι η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει σχέσεις με την αναπτυσσόμενη Ινδία. Η Ελλάδα πρέπει σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά να αξιοποιήσει τις σπάνιες γαιές της, την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανοίξουν δύο βενζινάδικα, στη Βενεζουέλα και στο Ιράν.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεσή του να παραμείνει ενεργός στο πολιτικό σκηνικό, είπε χαρακτηριστικά:

«Πολλοί λένε ρε Σαμαρά έφτασες 75 χρονών, πρωθυπουργός έγινες, έχεις τον προσωπικό σου πόνο, γιατί δεν κάθεσαι στη σύνταξή σου; Ο αγώνας για τον τόπο σου, όμως δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη. Η πολιτική, όπως η φύση και η ιστορία, δεν αντέχουν τα κενά»

Πηγή: skai.gr

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